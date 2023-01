पश्चिम बंगाल: मिड डे मील में दाल के साथ पका सांप, खाते ही 30 से ज्यादा बच्चे बीमार

West Bengal Latest News: पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां मिड डे मील में गलती से दाल के साथ एक छोटे सांप को भी पका दिया. उसी दाल को प्राइमरी स्कूल के छात्रों में परोस दिया गया. सांप मिली दाल खाने से 30 से ज्यादा छात्र तुरंत बीमार पड़ गए, जिन्हें इलाज के लिए रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया. हालांकि इलाज के बाद सभी छात्रों को छुट्टी दे दी गई.

बताया गया कि घटना मयूरेश्वर ब्लॉक-II में ढेका क्षेत्र की है, जहां मंडलपुर प्राइमरी स्कूल के छात्रों को गलती से सांप के साथ पकाई दाल को परोस दिया. घटना तब सामने आई जब स्कूल स्टाफ ने मिड डे मील के बर्तन में मरा हुआ छोटा सांप देखा. एक स्कूल स्टाफ ने बताया, ‘भोजन खाकर बच्चे बीमार पड़ गए, जिसपर हम उन्हें तुरंत रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे.

उन्होंने आगे बताया कि दो महिलाएं भोजन बना रही थीं जबकि एक अन्य बच्चों को भोजन परोस रही थीं. उन्होंने दाल परोसते समय तभी बर्तन में एक सांप देखा. सांप देखते ही उन्होंने तुरंत बच्चों को खाने से रोक दिया. इधर ग्रामीणों को जैसे ही इसकी जानकारी हुई तुरंत स्कूल पहुंचे और हेड मास्टर की कार तोड़ डाली.