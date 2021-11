West Bengal Lockdown Update: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कोरोना से जुड़ीं पाबंदियों को 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. सरकार की तरफ से जारी ताजा गाइडलाइंस (Bengal COVID Guidelines) के अनुसार, पहले से मिल रही छूट भी 15 दिसंबर तक जारी रहेगी. सरकार की तरफ से जारी ताजा दिशा निर्देशों के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं, कानून और व्यवस्था और जरूरी सेवा को छोड़कर, लोगों और वाहनों की आवाजाही सहित सभी बाहरी गतिविधियां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे (Bengal Night Curfew Timing) के बीच प्रतिबंधित रहेंगी.Also Read - Kolkata Metro Update: कोलकाता मेट्रो में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर! 25 नवंबर से शुरू हो रही यह सुविधा

