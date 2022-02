West Bengal Lockdown Update: कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद ज्यादातर राज्यों में कोरोना पाबंदियों (Covid Restriction) में ढील दी जा रही है. राज्यों में सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है. इन सबके बीच बंगाल में भी कई पाबंदियों में ढील का ऐलान किया गया है. बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार ने राज्य में 16 फरवरी से सभी प्राइमरी स्कूलों को फिर से खोलने का ऐलान किया है. हालांकि नाइट कर्फ्यू (Bengal Night Curfew) पहले की ही तरह रात 12 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.Also Read - Bengal School News: बंगाल में प्राइमरी स्कूलों को खोलने को लेकर CM ममता बनर्जी ने दिया यह बड़ा अपडेट

West Bengal Govt permits reopening of all primary and upper primary schools from Feb 16

Night curfew to remain in force between 12 midnight and 5 am pic.twitter.com/q6VpoNq5q7

— ANI (@ANI) February 14, 2022