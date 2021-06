कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भाजपा (BJP) को एक और झटका लगा है. यहाँ पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी है और टीएमसी (TMC) में शामिल हो गए. अलीपुरद्वार जिले के पार्टी अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा सोमवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए. गंगा प्रसाद शर्मा के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रांत में भाजपा के सात अन्य नेताओं ने भी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया. इस दौरान राज्य में सत्तारूढ़ दल के नेता मुकुल राय (Mukul Roy) ने दावा किया कि यह बंगाल में भगवा दल की समाप्ति की शुरुआत है. राय हाल ही में भाजपा को छोड़कर वापस तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे. Also Read - योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर BJP में तकरार? यूपी के मंत्री बोले- जीत के बाद तय होगा सीएम

मुकुल राय ने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) के साथ ही भाजपा (BJP) का उदय हुआ था और उसे उत्तर बंगाल में कई सीटों पर जीत मिली थी और अब इसी क्षेत्र से भगवा दल का पतन शुरू होगा. उन्होंने आरोप लगाया, 'आगे जो होने वाला है, यह केवल उसकी झलक भर है. राज्य में भाजपा का पतन निकट है.'

Inspired by the faith that people of Bengal bestowed upon @MamataOfficial and her efficient governance, @BJP4Bengal's District President from Alipurduar, Shri Ganga Prasad Sharma, joined the AITC family today.

We welcome him warmly! pic.twitter.com/cKRzcKd7h9

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) June 21, 2021