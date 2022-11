पश्चिम बंगाल: सिलीगुड़ी में भीषण आग, सैकड़ों घरों और दुकानों के जलकर खाक होने की आशंका

सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर की एक झुग्गी बस्ती में शनिवार रात में भीषण आग लग गई. दमकल विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक, शहर के वार्ड नंबर-18 की राणा बस्ती में रात करीब आठ बजे लगी आग में सैकड़ों मकानों और दुकानों के जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है.

West Bengal | A massive fire broke out in the Bagracote area of Jalpaiguri today. Six fire tenders were at the spot to douse the fire. Fire brought under control, say police. pic.twitter.com/QdMwAoCvZD — ANI (@ANI) November 19, 2022