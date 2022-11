West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को लेकर विवादित बयान दिया है. नंदीग्राम में ममता बनर्जी के मंत्री ने कहा कि हम किसी को उनकी शक्ल से नहीं आंकते हैं. हम भारत के राष्ट्रपति के पद का सम्मान करते हैं लेकिन हमारी राष्ट्रपति देखने में कैसी दिखती हैं. समाचार एजेंसी एएनआई ने अखिल गिरी के भाषण का वीडियो भी जारी किया है. वीडियो देखने में ऐसा लग रहा है कि वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के रंग रुप का मजाक उड़ा रहे हैं. नंदीग्राम में भीड़ को संबोधित करते हुए वह कहते हैं कि हम किसी के रंग रुप को देखकर नहीं आंकते. हम भारत के राष्ट्रपति का पद सम्मान करते हैं. लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं.

बीजेपी ने अखिल गिरी के इस भाषण को बेहद अपमानजनक बताया है. बीजेपी नेताओं ने मंत्री के इस बयान की कड़ी निंदा की है. वहीं टीएमसी ने अपने नेता का बचाव करते हुए कहा है कि मंत्री ने किसी का अपमान नहीं किया है. वह जनता से कह रहे थे कि उनकी पार्टी किसी को चेहरे से नहीं आंकती. उन्होंने उदाहरण के लिए देश की राष्ट्रपति का नाम लिया.