West Bengal News: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पंजाब के दो थानेदारों की हत्या के मामले में फरार चल रहे खूंखार गैंगस्टर जसप्रीत जस्सी (Jaspreet Jassi) और जयपाल भुल्लर (Jaipal Bhullar) मुठभेड़ में मारे गए हैं. दोनों पर दस लाख और पांच लाख रुपए का इनाम घोषित था.

पश्चिम बंगाल के STF के एडीजी वीके गोयल ने बताया कि जसप्रीत और जयपाल नाम के 2 अपराधी जिनपर 10 लाख और 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, उन्होंने पंजाब में दो ASI की हत्या भी की है. आज बुधवार को STF द्वारा इनकी गिरफ्तारी के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग दोनों अपराधी मारे गए हैं. इस ऑपरेशन में हमारा एक इंस्पेक्टर भी बुरी तरह घायल हुआ है.

सूत्रों ने बताया कि एसटीएफ को दोनों बदमाशों के शापूरजी आवासन में छिपे होने की सूचना मिली थी. एसटीएफ ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी. इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर बुरी तरह घायल हो गया. इसपर एसटीएफ ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें दोनों बदमाश ढेर हो गए.

पंजाब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिनकर गुप्ता ने बताया कि दोनों अपराधी कोलकाता में मारे गए. पंजाब पुलिस की संगठित अपराध नियंत्रण इकाई (ओसीसीयू) इस अभियान में शामिल थी. लुधियाना जिले के जगराओं की नई अनाज मंडी में 15 मई को दो एएसआई- भगवान सिंह और दलविंदरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

यहां देखें वीडियो-

Two Punjab based most wanted criminals gunned down amidst a shoot out at Shapoorji Abasan in New Town, Kolkata. One of the miscreants is Jaipal Sigh Bhallur, who has been previously booked for killing a police officer in Punjab. One police personnel injured. pic.twitter.com/9XJteqxNQP

— Debayan Dutta (@AprturePriority) June 9, 2021