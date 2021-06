West Bengal News: पश्चिम बंगाल के अलीपुरदुआर से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. एक महिला को पंचायत ने ऐसी शर्मनाक सजा दी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. महिला की गलती ये थी कि उसका किसी गैर मर्द से संबंध थे. जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने पंचायत की बैठक में महिला को नग्न कर पीटा और फिर उसे गांव में घुमाया. गांव वालों की क्रूरता की हद तब हो गई, जब गांव के लोगों ने महिला का फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वायरल वीडियो देखने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई की. इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. Also Read - Video: एनकाउंटर में मारे गए पंजाब के खूंखार गैंगस्टर जसप्रीत जस्सी और जयपाल भुल्लर, 15 लाख का था इनाम

जानकारी के मुताबिक, गांव की सालिसी सभा यानि पंचायत की बैठक में विवाहेतर संबंध के आरोप में एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया. फिर उसे पूरे गांव का चक्कर लगवाया गया. इस दौरान उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. यह शर्मनाक घटना गुरुवार की है, लेकिन इसका खुलासा रविवार रात को हुआ है.

West Bengal: 6 people – residents of Paschim Chengmar village in Alipurduar district – arrested for stripping and parading naked a woman who had allegedly left her husband for another man but had later returned to the former and was living with him. pic.twitter.com/bvEfofFFeL

— ANI (@ANI) June 15, 2021