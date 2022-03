West Bengal News : पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. सोमवार की रात 10 से 12 घरों में दरवाजे को बंद कर घरों में आग लगा दी गई. आग में झुलसकर 10 लोगों की मौत हो गई. सभी 10 मृतकों के शव उनके घरों से बरामद हुए हैं, जिसमें 7 लोगों के शव एक ही घर से बरामद हुए हैं. आरोप लगाया जा रहा है कि इन सभी को घरों में बंद कर जिंदा जलाकर मारा गया है. ये जानकारी मिल रही है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या का बदला लेने के उद्देश्‍य से इस घटना को अंजाम दिया गया है.Also Read - West Bengal Hindi News: कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी से आठ घंटे हुई पूछताछ, बोले- सत्ता में बैठे लोगों के आगे नहीं झुकेंगे

इस घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचीं,लेकिन आग इतनी भयावह थी कि टीम के पहुंचने से पहले सबकुछ जलकर स्वाहा हो गया था. जिले के डीएम समेत बीरभूम के तमाम बड़े अफसर भी मौके पर पुहंचे और घटना की जानकारी ली. इस घटना के बाद एसआईटी गठित की गई है जो पूरी जांच करेगी.

West Bengal | Around 10-12 houses were set on fire last night. A total of 10 dead bodies have been recovered, 7 dead bodies were retrieved from a single house: Fire officials on death of several people after a mob allegedly set houses on fire and killed a TMC leader in Birbhum. pic.twitter.com/KOW2ldlCgy

— ANI (@ANI) March 22, 2022