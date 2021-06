West Bengal News Update: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सत्ता में वापसी के बाद से ही पार्टी छोड़कर भाजपा (BJP West Bengal) में गए नेताओं और कार्यकर्ताओं की वापसी का सिलसिला जारी है. पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मुकुल रॉय (Mukul Roy) की टीएमसी में वापसी के बाद इसे और रफ्तार मिली है. पूर्व विधायकों से लेकर जिला स्तरीय नेता, कार्यकर्ताओ में वापसी की होड़ सी मची हैं. इसी क्रम में आज गुरुवार को बीरभूम जिले (Birbhum District) के इलामबाजार ब्लॉक में करीब 150 कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया. Also Read - दिल्ली में हुई राज्यपाल जगदीप धनखड़ और अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात, बाद में अमित शाह से भी मिले; कांग्रेस में हलचल

जिले के स्थानीय नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं को टीएमसी में शामिल कराने से पहले सैनिटाइजर से उनका ‘शुद्धिकरण’ किया. एक स्थानीय नेता ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में ‘बीजेपी का वायरस’ था इसलिए उन्हें सैनिटाइजर से साफ किया गया. इस कार्यक्रम का एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है. इसमें टीएमसी में शामिल हो रहे कार्यकर्ताओं के हाथ में पार्टी का झंडा थमाया गया और उन्हें स्प्रे मारकर सैनिटाइज किया गया. Also Read - PM की बैठक को अपमानजनक बताने वाली Mamata Banerjee ने अब Narendra Modi को लिखा पत्र, क्या कहा है इसमें?

यहां देखें वीडियो- Also Read - Bengal Election Result: ECI की वेबसाइट पर अभी नहीं हुई ममता की हार की पुष्टि, राज्यपाल ने कल मुलाकात के लिए बुलाया

#WATCH| West Bengal: Trinamool Congress' local leaders in Ilambazar block of Birbhum perform ‘purification' ritual of workers who are joining TMC from BJP, with the spraying of sanitizer. pic.twitter.com/Q4krju0fXT

— ANI (@ANI) June 24, 2021