West Bengal News: पश्चिम बंगाल से भीषण सड़क दुर्घटना की एक बड़ी खबर आ रही है. जानकारी के अनुसार नदिया जिले में सड़क भीषण हादसा हुआ है, जिसमे 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों के घायल होने की खबर है. टीवी रिपोर्ट के अनुसार नदिया के हंसखाली के फूलबाड़ी में शनिवार देर रात भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रही एक निजी वाहन ने खड़ी ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्‍थल पर चीख पुकार मच गई.

खबरों की मानें तो ये सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब उत्तर 24 परगना के बगदा से शव को लेकर 20 से अधिक लोग नवद्वीप श्मशान घाट की ओर जा रहे थे. सभी एक निजी वाहन में सवार होकर जा रहे थे कि कार हंसखली थाना क्षेत्र के फूलबाड़ी में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया और हादसा हो गया.

Deeply pained at the reported death of 18 people and 5 others injured in Nadia District after the vehicle they were travelling in collided with a truck parked on the side of the road: West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar

