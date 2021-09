कोलकाता की बैरकपुर लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर एक बार फिर बमबारी की गई है. बता दें कि इससे पहले 8 सितंबर को अर्जुन सिंह के घर के बाहर बमबारी हुई थी जिसके बाद मामले की जांच NIA को दी गई. जांच करने के आदेश के दूसरे ही दिन मंगलवार के दिन फिर उनके घर दोबारा बमबारी की गई है. ऐसे में पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हआ है.Also Read - Bhupendra Patel sworn-in as New CM of Gujarat: भूपेंद्र पटेल ने 17 वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली

कुछ ही दिनों के अंतराल पर दूसरी बार हुए बम धमाके के बाद पुलिस व प्रशासन की सक्रियता पर लगातार सवाल उठने लगे हैं. बता दें कि 8 सितंबर को सांसद के घर के बाहर बम फेंके गए थे. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दी गई है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे करीब अर्जुन सिंह के घर के पीछे बम फेंके गए और आरोपी फरार हो गए. बता दें कि पुलिस घटनस्थल पर मामले की जांच कर रही है.

बता दें कि 8 सितंबर के दिन 2 बम फेंके गए थे. जबकि तीसरी बम उस जगह फेंके गए थे जहां अर्जुन सिंह की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती रहती है. घटना के दौरान सांसद अपने घर पर नहीं थे लेकिन उनका परिवार वहीं था. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया है कि बम विस्फोट में तृणमूल कांग्रेस के लोगों का हाथ है. वहीं सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक यह दो गुटो के बीच हुए विवाद के बाद एक दूसरे पर किया गया हमला था. इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा अर्जुन सिंह के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.