West Bengal News:भाजपा के पूर्व मंत्री और आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो ने आज ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ ब्रायन की मौजूदी में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की. बता दें कि पिछले महीने बाबुल सुप्रियो ने अचानक ही भाजपा से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था और राजनीति से संन्यास लेने का एलान कर दिया था, लेकिन एक महीने के बाद ही बाबुल सुप्रियो 'दीदी' ममता के पास चले आए हैं और आज वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए.

राजनीति छोड़ने का फैसला गलत था-बाबुल सुप्रियो

राजनीति से संन्यास के बारे में बाबुल सुप्रीयो ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा तो इसका मतलब मेरे दिल से था. हालांकि, मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा अवसर मुझे (टीएमसी में शामिल होने पर) सौंपा गया था. मेरे सभी दोस्तों ने कहा कि राजनीति छोड़ने का मेरा फैसला गलत और भावनात्मक था.

उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं अपना फैसला बदल रहा हूं. मैं बंगाल की सेवा करने के महान अवसर के लिए वापस आ रहा हूं. मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं सोमवार को दीदी (सीएम ममता बनर्जी) से मिलूंगा. गर्मजोशी भरे स्वागत से अभिभूत हूं.

तृणमूल ज्वाइन करने के बाद बाबुल सुप्रीयो ने कहा कि दीदी और अभिषेक ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है. चूंकि मैं टीएमसी में शामिल हो गया हूं, इसलिए आसनसोल में अपनी सीट पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है. मैं आसनसोल की वजह से राजनीति में आया हूं. मैं उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए यथासंभव प्रयास करूंगा.

Didi and Abhishek have given me a great opportunity. As I have joined TMC, there is no point in holding on to my seat in Asansol. I’ve come into politics because of Asansol. I will do for that constituency as much as possible: Former BJP leader Babul Supriyo pic.twitter.com/4I2tq51DvW

— ANI (@ANI) September 18, 2021