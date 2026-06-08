TMC नेता जहांगीर खान गिरफ्तार, बंगाल STF ने भारत-नेपाल बॉर्डर से पकड़ा

फ़ल्टा विधानसभा क्षेत्र से TMC उम्मीदवार रहे जहांगीर खान (Jahangir khan) ने दोबारा चुनाव से कुछ दिन पहले ही अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी; इस क्षेत्र में वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ के आरोपों के कारण 21 मई को दोबारा मतदान हुआ था.

Written by: Parinay Kumar
Updated: June 8, 2026, 11:29 AM IST
Jahangir khan
TMC नेता जहांगीर खान को बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स ने भारत-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है. (Photo: facebook.com/JahangirKhanTMC)
  • तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान के खिलाफ कई मामले दर्ज थे.
  • बंगाल STF ने भारत-नेपाल बॉर्डर से जहांगीर खान को गिरफ्तार किया.
  • चुनाव में धोखाधड़ी की कोशिशों के कारण पुलिस की नजर में थे जहांगीर खान.

Bengal News Today: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दबंग नेता जहांगीर खान को भारत-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है. जहांगीर खान को बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने सोमवार (जून, 08, 2026) को गिरफ्तार किया है. जहांगीर खान (Jahangir Khan) की गिरफ्तारी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद हुई है, जिसमें उनकी पार्टी TMC 15 साल बाद सरकार से बाहर हो गई थी. राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है.

हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जहांगीर खान को मिली अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया. कोर्ट ने कहा कि 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद उनके खिलाफ पांच केस दर्ज किए गए थे. जहांगीर खान चुनाव में धोखाधड़ी की कोशिशों के कारण जांच एजेंसियों और पुलिस की नजर में थे. जहांगीर खान खान जिन्होंने तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म के किरदार ‘पुष्पा’ की तरह खुद को पेश किया था.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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