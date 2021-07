West Bengal News: पश्चिम बंगाल में भाजपा के दिग्गज नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी (BJP Leader Suvendu Adhikari) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल पुलिस ने सुवेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड की मौत के संबंध में नए सिरे से जांच शुरू की है. भाजपा नेता के बॉडीगार्ड ने साल 2018 में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. पूर्वी मिदनापुर के एसपी अमरनाथ के. ने बताया कि हमें मृतक की पत्नी से शिकायत मिली है, जिसके आधार पर हमने अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.Also Read - WB News: ममता सरकार पर दबाव डालेंगे बंगाल के मोदी कैबिनेट के नए मंत्री, ये होगी नई रणनीति

पुलिस ने बताया कि अधिकारी के सुरक्षागर्ड ने अक्टूबर, 2018 में सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुद की जान ले ली थी. भाजपा नेता तब ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे. गोली लगने के दो बाद गार्ड ने दम तोड़ दिया था. Also Read - WB News: कलकत्ता हाईकोर्ट कल सुनाएगा ममता बनर्जी की याचिका पर फैसला, नंदीग्राम से जुड़ा है मामला

सुवेंदु अधिकारी बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे. चुनाव में नंदीग्राम से उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया. हालांकि ममता के नेतृत्व वाली टीएमसी भारी बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में लौट आई. बनर्जी से सहयोगी से विरोधी बने अधिकारी अब राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं. Also Read - West Bengal: विधानसभा में BJP का जोरदार हंगामा, लगे जय श्रीराम के नारे, भाषण पूरा किए बिना ही लौटे गवर्नर

West Bengal | Case registered at Contai Police Station against BJP's Suvendu Suvendu Adhikari by the wife of his ex-security guard, who had died by suicide.

— ANI (@ANI) July 9, 2021