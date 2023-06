West Bengal Panchayat Election: केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक पर हमला, TMC-BJP कार्यकर्ताओं की झड़प

West Bengal Panchayat Election: पश्चिम बंगाल के साहेबगंज बीडीओ कार्यालय में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नामांकन पत्रों की जांच के दौरान झड़प हो गई. केंदीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक पर हमला किया गया है. अभी विवरण की प्रतीक्षा है. बता दें कि अगले महीने राज्य में चुनाव है.

पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा, ” निशीथ प्रमाणिक की कार पर बम फेंका गया, पुलिस सचमुच बेबस है, वहां उदयन गुहा अपने गुंडों के साथ, 1000-1500 लोगों के साथ खड़ा है. वे हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ से फॉर्म बी छीन रहे हैं. चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन खामोश बैठा है. अगर किसी मंत्री पर इस तरह हमला किया जा सकता है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति होगी. क्या ममता बनर्जी राज्य चला रही हैं या नाटक कर रही हैं ….”

पंचायत चुनाव को लेकर टीएमसी नेताओं के साथ सीएम ममता बनर्जी की आगामी बैठक पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, “उनकी योजना चल रही है कि दूसरों के नामांकन कैसे वापस करवाना है और वोट लूटना है … वे ये सभी योजनाएं बनाएंगे.”