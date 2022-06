कोलकाता: भाजपा के दो पूर्व नेताओं की पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में शुक्रवार को सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन की पटरियों पर बैठकर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित कर दी. हावड़ा जिले के उलुबेरिया में आज बीजेपी के एक कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई.Also Read - पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी विवाद: हिंसा के बाद सीएम योगी ने कहा- कानून हाथ में लेने वालों को सख्त सबक सिखाया जाए

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की धूलागढ़, पंचला और उलूबेरिया में पुलिस के साथ तब झड़प हुई जब उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग छह की नाकेबंदी खुलवाने की कोशिश की. वहीं, हावड़ा-खड़गपुर रेल मार्ग पर चल रहे विरोध के चलते संतरागाछी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. Also Read - ‘हिंसक विरोध’ प्रदर्शनों में बच्चों के इस्तेमाल पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे: NCPCR

#WATCH | West Bengal: A BJP office vandalised and torched in Uluberia, Howrah district today. Protests erupted in the district earlier today against the controversial remarks of suspended BJP spokesperson Nupur Sharma. pic.twitter.com/LY9wWFeXi6

Also Read - महाराष्ट्र के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया, हजारों की भीड़ सड़कों पर उतरी

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, भाजपा के दो नेताओं को उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी के लिए फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए. अधिकारी ने कहा कि धूलागढ़ और पंचला में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जहां प्रदर्शनकारियों ने इसके जवाब में पथराव किया, जिससे पास खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा.

West Bengal | Passengers facing inconvenience at Santragachi railway station due to protests that are going on at the Howrah-Kharagpur railway route pic.twitter.com/9funiXBim3

— ANI (@ANI) June 10, 2022