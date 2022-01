West Bengal: पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी (Siliguri) में शिक्षाविदों ने स्कूल कॉलेजों (Educational institutions) को खोलने की अपील करते हुए मंगलवार को प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में मौजूद शिक्षाविदों ने संस्थानों को कोरोना नियमों (Covid-19 Protocol) का पालन करते हुए खोलने की वकालत की है. प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में तख्तियां नजर आईं जिसमें लिखा है कि कक्षा 11 और 12वीं तथा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए जल्द से जल्द शुरू करने की इजाजत दी जाए.Also Read - क्या Delhi में खत्म होने वाले हैं Weekend Curfew और Odd-Even के तहत दुकानें खुलने की व्यवस्था? आया यह ताजा अपडेट

WB | Protests underway in Siliguri against the closure of educational institutions amid #COVID19

“Educational institutions have been shut during COVID-19, whereas all shops, malls, & wine shops are open. Where does this govt want to take this state?” said a protestor (24.01) pic.twitter.com/gzSK0e6vH8

— ANI (@ANI) January 25, 2022