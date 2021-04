Covid-19 Latest News Updates: पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के करीब 13 हजार संक्रमितों की पुष्टि हुई है. राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार (23 अप्रैल, 2021) को ये जानकारी दी. इसने बताया कि प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोविड-19 के 12,876 नए मरीज मिले हैं और इतने ही समय में 59 लोगों की मौत हो गई. 6,878 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई. Also Read - Covid-19: Andhra Pradesh में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट; आज 12K से ज्यादा मरीज मिले

नए मामलों के साथ बंगाल में संक्रमितों की कुल संख्या 7,13,780 पर जा पहुंची और वर्तमान में 74,737 एक्टिव केस हैं. इसके अलावा कोरोना से कुल 10,884 लोगों की मौत हो चुकी है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में 52,646 लोगों की टेस्टिंग की गई. अब तक 1,00,56,136 लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है. यहां संक्रमण फैलने की दर 7.10 फीसदी है. Also Read - Covid-19: PM Modi ने रद्द किया बंगाल दौरा, बोले- कल कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करूंगा

इधर प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है. इसके मुताबिक सरकार ने कोलकाता में पांच राज्यों से आने हवाई यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है. शुक्रवार को जारी एक बयान में सरकार ने कहा कि पांच राज्यों- दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ से आने वाले हवाई यात्रियों को 26 अप्रैल से कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. Also Read - Australia में AstraZeneca टीका लगवाने के बाद महिला की मौत, खून के थक्के जमने की थी शिकायत

