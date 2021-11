West Bengal Schools Reopen: पश्चिम बंगाल में आज 16 नवंबर यानी मंगलवार से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खुल गए हैं, जिससे स्कूलों में रौनक लौट आई है. आज 9वीं से 12वीं स्कूलों के खुलने के बाद बंगाल सरकार अन्य क्लास के स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की योजना बना रही है. इस बारे में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा है कि सरकार राज्य में कोविड की स्थिति के आधार पर स्कूल के कामकाज को सामान्य करने की इच्छुक है.Also Read - School Timing Changed: बढ़ी ठंड तो यूपी-राजस्थान में स्कूलों की बदल गई टाइमिंग, जानिए डिटेल्स

चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे स्कूल्स

एक कार्यक्रम में बोलते हुए, बसु ने कहा, "छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा में वापस लाना आवश्यक है और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 नवंबर से शैक्षणिक संस्थान खोलने की घोषणा की है. हम कक्षा 9 से 12वीं छात्रों के साथ शुरुआत कर रहे हैं. हम कुछ दिनों के बाद कोविड -19 स्थिति की समीक्षा करेंगे और धीरे-धीरे जूनियर स्तर से सभी कक्षाएं फिर से खोल दी जाएंगी."

West Bengal | Schools reopen for classes 9 to 12 with COVID measures. Visuals from Maharishi Vidya Mandir School, Kolkata pic.twitter.com/gSGTPD33nh

