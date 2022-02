West Bengal Schools Reopen Today: पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) की वजह से करीब दो साल बाद आज बुधवार 16 फरवरी से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं. लंबे समय बाद स्कूल खुलने पर छात्र भी बड़े उत्साह से स्कूल पहुंचे हैं. हालांकि स्कूलों में कोविड-19 दिशा-निर्देशों का खासा ध्यान रखा गया है. मालूम हो कि राज्य सरकार ने प्रदेश में सामान्य स्थिति की तरफ कदम बढ़ाते हुए बीते मंगलवार को राज्य में स्कूल खोलने की घोषणा की.Also Read - West Bengal Hindi News: पश्चिम बंगाल में मुबंई और दिल्ली की फ्लाइट्स लैंड करने पर रोक, सप्ताह में सिर्फ दो दिन आ सकेंगे यात्री

इसमें सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय बुधवार से काम करना शुरू कर देंगे. राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी उसी दिन से खुलेंगे. हालांकि, राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग को स्कूलों को फिर से खोलने की व्यवस्था के संबंध में एक विस्तृत डिजाइन तैयार करने को कहा. कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने राज्य के शिक्षा विभाग से स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में सोचने को कहा था.

West Bengal | Schools reopen for primary and upper primary classes from today after an improvement in the pandemic situation

Visuals from Andrew's High School, Kolkata pic.twitter.com/766jrie40D

— ANI (@ANI) February 16, 2022