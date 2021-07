बांकुड़ा/कोलकाता: बीजेपी ने रविवार को दावा किया कि बांकुड़ा जिले के सोनामुखी (Sonamukhi BJP MLA) से उसके विधायक दिबाकर घरामी (Dibakar Gharami) पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है. हालांकि पुलिस ने इसकी जानकारी होने से इनकार किया है. पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा (Bankura) के सोनामुखी से बीजेपी विधायक दिबाकर घरामी और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ. Also Read - शिवसेना और भाजपा दुश्मन नहीं, स्थिति के अनुसार उचित निर्णय लिया जाएगा: देवेंद्र फडणवीस

सोनमुखी भाजपा विधायक दिबाकर घरामी का दावा है कि उन पर बांकुरा में टीएमसी ने हमला किया था "कल, जब मैं एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पर था, टीएमसी कार्यकर्ता आए और नारेबाजी करने लगे. उन्होंने कहा- मुझ पर हमला करने की योजना बनाई लेकिन मुझे मेरे गार्डों ने बचा लिया. 7 भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए हैं."

West Bengal | Sonamukhi BJP MLA Dibakar Gharami claims he was attacked by TMC in Bankura

“Yesterday, when I was at a party worker’s house, TMC workers came & started sloganeering. They planned to attack me but I was saved by my guards. 7 BJP activists have been injured,” he says pic.twitter.com/Bi2VRxGE5j

— ANI (@ANI) July 5, 2021