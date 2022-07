पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट से बुधवार को भारी मात्रा में नकदी मिली है. हालांकि, कितनी राशि ईडी के हाथ लगी है, इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है. मालूम हो कि मुखर्जी को राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी का करीबी माना जाता है. चटर्जी को ईडी ने शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में ही गिरफ्तार किया है. वहीं, ईडी ने मुखर्जी को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था. मुखर्जी के दक्षिण कोलकाता स्थित फ्लैट से 21 करोड़ रुपये की नकदी मिली थी. अधिकारी ने बताया कि इस बार उत्तर कोलकाता के बेलघरिया स्थित फ्लैट से नकदी मिली है. जिसकी मालकिन मुखर्जी हैं. अधिकारी ने कहा कि बेलघरिया के रथाला इलाके में अर्पिता के दो फ्लैट को ताला तोड़कर खोला गया क्योंकि उनकी चाबी नहीं मिली.Also Read - 21 करोड़ रुपए बरामदगी केस: ED की हिरासत में अर्पिता मुखर्जी, मां बोलीं- ...तो मैं इसकी शादी करा देती

अधिकारी से जब संपर्क किया तो उन्होंने बताया, 'हमें हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में दो में से एक फ्लैट में बड़ी मात्रा में नकदी मिली है. हमने रुपयों की गिनती के लिए तीन मशीनें मंगवाई हैं, ताकि पता चले कि वास्तव में कितनी राशि है.' उन्होंने बताया कि फ्लैटों की तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं. मुखर्जी ने पूछताछ के दौरान ईडी को कोलकाता के आसपास की अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी. अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह से ही इन संपत्तियों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है. मंत्री और मुखर्जी से पूछताछ के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुखर्जी जांच में सहयोग कर रही हैं, लेकिन मंत्री का रवैया असहयोगात्मक है.

गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की अनुशंसा पर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में समूह 'ग' और 'घ' वर्ग के कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित अनियमितता की जांच कर रही है. वहीं, ईडी घोटाले में धनशोधन के कोण से जांच कर रहा है. उल्लेखनीय है कि जब यह कथित घोटाला हुआ था, उस समय पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षामंत्री थे.

West Bengal | Huge amount of cash recovered from the residence of Arpita Mukherjee, a close aide of West Bengal Minister Partha Chatterjee, at Belgharia Town Club. Rs 15 Crores counted so far, further recovery of money is expected. pic.twitter.com/MY2vtTx5jg

— ANI (@ANI) July 27, 2022