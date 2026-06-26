बंगाल में भी लागू होगा UCC? सोमवार को विधानसभा में पेश हो सकता है बिल, शुभेंदु अधिकारी ने दिए संकेत

पश्चिम बंगाल में UCC बिल को लेकर चर्चाएं तेज हैं. सोमवार को विधानसभा में बिल पेश होने की संभावना है. सीएम शुभेंदु अधिकारी के बयान के बाद से राज्य में हलचल तेज है.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 26, 2026, 4:03 PM IST
बंगाल में भी लागू होगा UCC? सोमवार को विधानसभा में पेश हो सकता है बिल, शुभेंदु अधिकारी ने दिए संकेत
सरकार का कहना है कि इस मुद्दे को कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा जाएगा. (Photo from IANS)
  • पश्चिम बंगाल सरकार UCC लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.
  • सोमवार को विधानसभा में UCC बिल पेश किए जाने की संभावना है.
  • BJP ने चुनाव से पहले छह महीने के अंदर UCC लागू करने का वादा किया था.
  • वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय का भी ऐलान किया गया.

West Bengal UCC Bill: पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर चर्चा तेज हो गई है. राज्य सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान सोमवार (29 जून) को इससे जुड़ा विधेयक पेश किया जा सकता है. हालांकि, सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि किसी भी फैसले को लागू करने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा.

UCC पर कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़ेंगे: सीएम शुभेंदु

आज यानी शुक्रवार (26 जून) को एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में UCC लागू करने के लिए तय प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल इस मामले में उन राज्यों के अनुभव को देखेगा, जो पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं. सरकार का कहना है कि इस मुद्दे पर जल्दबाजी नहीं, बल्कि कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा जाएगा.

और पढ़ें: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: चौथे चरण के लिए मतदान शुरू

चुनावी घोषणा पत्र में किया था UCC का वादा

मालूम हो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सत्ता में आने के छह महीने के अंदर UCC लागू करने का वादा किया था. अब उसी वादे को पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ती दिख रही है. UCC के दायरे में शादी, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे विषय आते हैं. सरकार का मानना है कि इससे पूरे राज्य में समान नागरिक व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ेगा.

वंदे मातरम् संग्रहालय का भी ऐलान

UCC पर बयान देने के साथ मुख्यमंत्री ने साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 189वीं जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान, उन्होंने वंदे मातरम् गीत के 150 साल पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाने की घोषणा भी की. सरकार का कहना है कि यह संग्रहालय देश की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय भावना को नई पहचान देगा.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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