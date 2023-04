पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की, हुगली में बीजेपी की शोभायात्रा के दौरान जमकर बवाल, पथराव और आगजनी हुई

Hindi West Bengal

पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की, हुगली में बीजेपी की शोभायात्रा के दौरान जमकर बवाल, पथराव और आगजनी हुई

West Bengal, West Bengal violence, BJP Shobha yatra, violence in Hooghly: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में आज रविवार को एक बार फिर हिंसा भड़क (violence) गई. हुगली में भाजपा की शोभायात्रा (BJP Shobha yatra) के दौरान जमकर बवाल और पथराव (stone pelting during the BJP Shobha yatra in Hooghly) हुआ. इस दौरान आगजनी भी हुई है. पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा के हुगली में रामनवमी की एक शोभा यात्रा के दौरान रिशरा में आगजनी और हिंसा भी हुई.

हुगली में पश्चिम बंगाल भाजपा नेता और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, रामनवमी पर हुई हिंसा की घटना को लेकर आज कई जगहों पर शोभायात्रा निकाली गई, शोभायात्रा शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी अचानक से किसी मोहल्ले से पत्थरबाजी की गई. गाड़ी के शीशे टूटे, लोगों को चोटें आई, पुलिसकर्मियों को भी चोट आई. बम की आवाज़ आई, मैंने हमारे लोगों से कहा शांति बनाए रखें पुलिस सब देख रही है.

बता दें कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के काजीपाड़ा इलाके में राम नवमी पर शोभायात्रा निकाले जाने के दौरान दो समूहों के बीच हुई झड़प हुई थी. काजीपाड़ा में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी. झड़पों की जांच अपने हाथों में लेने के बाद सीआईडी की टीम ने नमूने एकत्र किए और स्थानीय लोगों और बृहस्पतिवार को झड़प के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से बातचीत की. काजीपाड़ा में और शिवपुर थाना क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा अब भी लागू है और इंटरनेट सेवा निलंबित है.

#WATCH| West Bengal: Arson & violence erupt in Hooghly during Ram Navami Shobhayatra at Rishra pic.twitter.com/JsxXOEAolH — ANI (@ANI) April 2, 2023

पुलिस ने शुक्रवार-शनिवार की मध्यरात्रि को छापे मारे तथा तोड़फोड़ में शामिल होने के आरोप में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया था. झड़पों के सिलसिले में करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस हिंसा वाले दिन घटनास्थल से मिले वीडियो फुटेज की मदद से उनकी संलिप्तता की पुष्टि कर रही. गुरुवार को राम नवमी के दिन शाम को दो समूहों के बीच उस समय झड़प शुरू हो गई थी, जब शोभायात्रा हावड़ा में काजीपाड़ा से गुजर रही थी.

हिंसा के दौरान कई दुकानों में लूटपाट की गई थी, जबकि कुछ पुलिस वाहनों समेत कई कारों को आग के हवाले कर दिया गया था. इलाके में शुक्रवार दोपहर को स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसके बाद वहां निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं. (INPUT-PTI- ANI)

