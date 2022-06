कोलकाता: पश्चिम बंगाल में पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अब तक 42 एफआईआर दर्ज की हैं. अब स्थिति नियंत्रण में है. यह बात राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने आज सोमवार को कही है.Also Read - नूपुर शर्मा पर हंगामें की क्या जरूरत? नीतीश कुमार बोले- भाजपा ने लिया तो एक्शन

पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज मालवीयऔर एडीजी व आईजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) जावेद शमीम ने सोमवार को कहा कि राज्य के उन हिस्सों में स्थिति नियंत्रण में है, जहां पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे. उन्होंने कहा कि पुलिस ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और 42 मामले दर्ज किए हैं. मालवीय ने यहां पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, अब स्थिति नियंत्रण में है. Also Read - महाराष्ट्र: सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट देखकर भड़के एक समुदाय के लोग, कामटी में तनाव, पुलिस बल तैनात

Nobody will be spared no matter who it is. We ensure maximum punishment & are fully prepared to control the situation. We are trying to ensure that peace returns & are very firm in dealing with the situation. Appeal to people to refrain from rumor-mongering: Jawed Shamim, ADG

— ANI (@ANI) June 13, 2022