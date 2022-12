पश्चिम बंगाल में कंबल बांटने के दौरान भगदड़ में तीन लोगों की मौत, 5 घायल

आसनसोल: पश्चिम बंगाल में पश्चिमी बर्धमान जिले के आसनसोल (stampede in Asansol) में बुधवार को एक कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मचने से तीन व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि अन्य पांच लोग घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. भगदड़ तब मची जब लोग कंबल पाने के लिए मंच की तरफ दौड़ने लगे. फ़िलहाल मामले की जाँच की जा रही. पुलिस ने जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है.

आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, भगदड़ में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.