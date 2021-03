Who is Dilip Ghosh? (WB Assembly elections): पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी बनाम कौन? यह सवाल एक बड़ा मुद्दा है. विपक्षी भी मानते हैं कि राज्य में दीदी के कद का कोई नेता नहीं है. भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा लेकर मैदान में उतरी है, लेकिन पीएम मोदी और शाह के चेहरे के पीछे एक ऐसा चेहरा भी जो आज पश्चिम बंगाल में भाजपा को तृणमूल कांग्रेस के विकल्प के तौर खड़ा कर दिया है. जी हां… उस चेहरे का नाम है दिलीप घोष. Also Read - Assam Polls: असम चुनाव के दूसरे चरण के 11% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले

दिलीप घोष वह चेहरा है जो पिछले एक दशक से भी अधिक समय से राज्य में भाजपा को स्थापित करने की कोशिश में जुटा हुआ है. आज उनके ही हाथ में बंगाल भाजपा की कमान है. 1 अगस्त 1964 को जन्में घोष युवा अवस्था में ही राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) से जुड़ गए थे. अपने गृह राज्य पश्चिम बंगाल लौटने से पहले वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संघ के प्रभारी रह चुके हैं. वह पूर्व संघ प्रमुख केएस सुदर्शन के सहायक के तौर पर भी काम कर चुके हैं.

संघ से उत्पति Also Read - WB Assembly Elections 2021: लोगों के घरों में काम करने वाली महिला को BJP ने बनाया उम्मीदवार, बदलेगी किस्मत!

पश्चिम बंगाल में जन्में दिलीप घोष राजनेता बाद में बने, इससे पहले वे राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (RSS) के साथ जुड़े हुए थे. दिलीप घोष का जन्म 1 अगस्त 1964 को स्वर्गीय भोलानाथ घोष के घर में हुआ. अपनी स्कूली शिक्षा को खत्म करने के बाद दिलीप घोष संघ में प्रचारक के रूप में शामिल हो गए. वर्तमान में वे बंगाल भाजपा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं.

घोष का बढ़ता कद

बता दें कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दिलीप घोष ने जीवन यापन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी मे नौकरी भी की है, लेकिन नियती को शायद कुछ और ही मंजूर था. साल 1984 यानी 20 वर्ष की आयु में वे पूर्णकालिक RSS के प्रचारक बन गए. उन्होंने लंबे समय तक अंडमान द्वीप पर RSS के लिए काम किया है. हालांकि इनका ज्यादातर समय पूर्वी भारत में ही बीता लेकिन समय समय पर ये दक्षिण और पश्चिम भारत में भी संघ के लिए कार्य कर चुके हैं. बता दें कि साल 2004 में जब सुनामी आई थी. इस दौरान RSS ने बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाई. इस दौरान घोष काम करने वाले विदेशी और गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर नजदीक से निगाह रखते थे.

बता दें कि दिलीप घोष के बढ़ते कद और काम को देखते हुए भाजपा के कई दिग्गज नेता उन्हें पार्टी में शामिल करना चाहते थे. लेकिन घोष के मुताबिक RSS के पूर्व प्रमुख केएस सुदर्शन ने इसकी अनुमति नहीं दी. इसके बाद घोष को जल्दी ही RSS की सहयोगी संगठन हिंदू जागरण मंच के पूर्व भारत में प्रमुख बना दिया गया जहां उन्होंने साल 2015 तक निरंतर कार्य किया और इसके बाद उन्हें बंगाल भाजपा का महासचिव नियुक्त किया गया.

भाजपा से रिश्ता

वर्तमान में पश्चिम बंगाल भाजपा की कमान संभाव रहे दिलीप घोष ने जवानी के दिनों में राष्ट्र हेतु काम करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दामन थामा और फैसला किया कि हमेशा देशसेवा करते रहेंगे. साल 2014 में दिलीप घोष ने भाजपा की सदस्यता और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के किले को ढहाने की जिम्मेदारी दिलीप घोष को दी गई. साल 2014 के दौरान ही उन्हें पार्टी महासचिव नियुक्त किया या था. वहीं पार्टी के प्रति समर्पण और मेहनत के कारण उन्हेंम साल 2015 में बंगाल भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया.

चुनावी जीत

पश्चिमी मिदनापुर जिले में पैदा हुए दिलीप घोष की पढ़ाई लिखाई बंगाल में ही हुई है. साल 2016 में दिलीप घोष ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्ञानसिंह सोहनपाल को हराया था. यह ऐसे नेता थे जिनके लिए कहा जाता कि वह कभी हार नहीं सकते हैं, ऐसे नेता को दिलीप घोष ने हराया था. सोहनपाल सिंह को हराने के बाद उनकी चर्चा केवल बंगाल की राजनीति में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक उनकी बात होने लगी. बता दें कि साल 1982 से लेकर साल 2011 तक लगातार 7 बार सोहनपाल सिंह विधायक रहे. ऐसे में दिग्गज नेता को हराकर दिलीप घोष ने अपनी अलग पहचान बनाई. दिलीप घोष 2016 में पहली बार विधानसभा पहुंचे और फिर साल 2019 में उन्होंने अपनी किस्मत लोकसभा चुनाव में आजमाई और उन्हें यहां भी जीत हासिल हुई.

बंगाल में भाजपा का सहारा

बंगाल भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप घोष को लेकर बंगाल भाजपा, संघ और युवामोर्चा के लोगों का मानना है कि दिलीप घोष ही बंगाल में तृणमूल के किले को ढहा सकते हैं. बता दें कि वर्षों तक बंगाल की सत्ता में रहने वाली पार्टियों कांग्रेस और CPM आज बंगाल की राजनीति में हासिये पर जा चुकी है इसका मुख्य कारण है भाजपा और भाजपा के राज्य प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष. क्योंकि ममता बनर्जी के सरकार में आने के बाद लोगों के पास अन्य विकल्प के तौर पर कांग्रेस और सीपीएम का विकल्प था. लेकिन दिलीप घोष ने कांग्रेस और लेफ्ट को धकेलने का काम किया और बंगाल में भाजपा मुख्य पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई.

बंगाल भाजपा के हनुमान

पश्चिम बंगाल भाजपा को जानने वाले यह भी जानते हैं कि भाजपा एक समय बंगाल में खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी थी. बंगाल भाजपा में व बंगाल की राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले बड़े बड़े नेता भाजपा में रहते हुए भी निष्क्रिय हो गए थे. ऐसे में साल 2015 में जब दिलीप घोष को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया उस दौरान भाजपा अपने मुश्किल दौर से गुजर रही थी. आरएसएस से आए दिलीप घोष के भाजपा में शामिल होने के समय पार्टी में अंदरुनी गुटबाजी चरम पर थी. पार्टी कई धड़ों में विभाजित थी. ऐसे में साल 2016 में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष राहुल सिन्हा को हटाकर बंगाल की जिम्मेदारी दिलीप घोष को सौंपी गई. यह वही समय था जब रामायण जैसे चर्चिल सीरियल में काम कर चुकी रूपा गांगुली को जब भाजपा ने हावड़ा जिले से अपना उम्मीदवार बनाया था तो हावड़ा जिले के स्थानीय व दिग्गज भाजपा के नेता नाराज हो गए. इस कारण भी कहीं न कहीं रूपा गांगुली को हार का सामना करना पड़ा था.

लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन

साल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का वोटिंग प्रतिशत काफी कम था. लेकिन साल 2019 लोकसभा चुनाव के समय भाजपा को मिलने वाले वोटों की प्रतिशत में भारी वृद्धि हुई और वोट शेयर 40.25 प्रतिशत पहुंच गया. इसी के साथ बंगाल की राजनीति में भाजपा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस-वामदलों का सूपड़ा साफ हो गया. यही कारण था कि साल 2019 में भाजपा को लोकसभा चुनाव में 18 सीटें मिलीं. साथ ही वोटिंग प्रतिशत में दोगुने तक बढ़ोत्तरी हुई.

जनता के दिलीप दा..

दिलीप घोष बंगाल की राजनीति में उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं. वह हर रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं. इस दौरान उनसे काफी लोग मिलते हैं और दिलीप घोष सभी को बराबर जवाब देते और बात करते हैं. इस दौरान वे चाय पर आम लोगों की समस्याओं से रूबरू भी होते हैं. बंगाल में दिलीप घोष को जानने वाले दिलीप घोष को प्यार से दिलीप दा कहते हैं, उनका कहना है कि वे मिट्टी से जुड़े हुए शख्स हैं. आम लोगों की भीड़ में खो जाने की इनकी असमान्य क्षमता इन्हें काफी खास बनाती है. दिलीप घोष आम लोगों की परेशानियों को समझते हैं. इस गुण के कारण ही वे बंगाल में एक लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं.

TMC की सबसे बड़ी मुसीबत

तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने व तृणमूल के दिग्गज नेताओं को भाजपा में लाने का श्रेय भी दिलीप घोष और मुकुल रॉय को जाता है. साल 2019 में टीएमसी के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते भी. देखते ही देखते तृणमूल कांग्रेस कमजोर होती गई और भाजप की शक्ति को बंगाल में दिलीप घोष ने बढ़ा दिया. अगर वर्तमान में देखे तो ममता बनर्जी के ज्यादातर करीबी आज भाजपा में शामिल हो चुके हैं. इन नामों की लिस्ट काफी बड़ी है जिन्होंने टीएमसी का साथ छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ा. ऐसे में वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की आफत बन चुकी भाजपा अगर आज संगठन के रूप में बंगाल में मजबूत हुई है तो इसका श्रेय दिलीप घोष को ही जाता है.

बंगाल में उन्होंने पार्टी को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया और पार्टी को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा दिलाया. उन्हीं बदौलत आज बंगाल में भाजपा के दिग्गज नेता 200 सीटों को जीतने का दावा करते हैं. हालांकि 2 मई को बंगाल चुनाव के परिणाम आएंगे और तब दिलीप घोष का काम और भी खुलकर सामने आएगा.