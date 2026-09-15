Nandigram Bypoll:  कौन हैं हासीरानी रथ जिन्हें BJP ने नंदीग्राम से दिया टिकट? CM सुवेंदु से है 'खास' नाता

Nandigram Assembly Bypoll: भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार (सितंबर, 15, 2026) बंगाल की सबसे हाईप्रोफाइल सीटों में शामिल नंदीग्राम में होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. BJP ने हासीरानी रथ (Hansirani Rath) को नंदीग्राम सीट से मैदान में उतारा है. हासीरानी रथ बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की मां हैं. सुवेंदु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से दो दिन पहले बंगाल के मध्यमग्राम में चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
सुवेंदु अधिकारी ने चंद्रनाथ के परिवार से मुलाकात की थी और उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह उनके घर के गार्जियन के तौर पर काम करेंगे. बता दें कि चंद्रनाथ की मां हासीरानी रथ पांच बार पंचायत और पंचायत समिति चुनाव भी जीत चुकी हैं. पूर्व मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट सीएम सुवेंदु अधिकारी ने खाली की है. उन्होंने विधानसभा चुनाव में दोनों सीटें जीतने के बाद भवानीपुर सीट बरकरार रखी थी.
नंदीग्राम सीट BJP के लिए काफी अहम मानी जाती है. यहां से खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीते थे. यहां उनके परिवार की अच्छी पकड़ मानी जाती है. सीएम शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) खुद इस सीट से कई बार विधायक रहे हैं. 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यहां से ममता बनर्जी को हराया था. शुभेंदु ने इस बार भी बड़े अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की थी.
नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार हसीरानी रथ, मारे गए चंद्रनाथ रथ की मां हैं, जो पश्चिम बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट थे। pic.twitter.com/1kIRbUpck9
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 15, 2026
BJP ने 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए रेजीनगर विधानसभा सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है. शाखाराव सरकार मुर्शिदाबाद जिले की पूर्व BJP प्रेसिडेंट और पार्टी की स्टेट कमेटी की मेंबर हैं. मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट आम जनता उन्नयन पार्टी के फाउंडर हुमायूं कबीर ने खाली की थी, जो नौडा से भी जीते थे. बता दें कि नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे. नतीजे 9 अक्टूबर को आएंगे.
बीते रविवार (सितंबर, 13, 2026) को तृणमूल कांग्रेस ने आने वाले उपचुनावों में संचिता प्रधान (डे) को नंदीग्राम और रबीउल आलम चौधरी को रेजिनगर से उम्मीदवार बनाया है. पार्टी ने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा कि उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी की चेयरपर्सन और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मार्गदर्शन से की जा रही है. संचिता प्रधान (डे) और रबीउल आलम चौधरी को इस सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं. उधर, कांग्रेस के मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी रेजिनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मिलन प्रधान को नंदीग्राम से उम्मीदवार बनाया गया है.
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