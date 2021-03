Who is Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, वहीं 1 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोटिंग की जानी है. इस दौरान बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट बन चुकी नंदीग्राम में भी 1 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी. ऐसे में नंदीग्राम की सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के किस्मत का कल फैसला होगा. लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट बन चुकी नंदीग्राम सीट आखिर क्यों इतनी चर्चित हो गई है, बंगाल के बड़े से बड़े विधानसभा सीट अब नंदीग्राम सीट के आगे कमतर नजर आ रहे हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) को नंदीग्राम (Nandigram) से चुनाव लड़ने की चेतावनी दी थी. शुभेंदु ने कहा था कि अगर दीदी यहां से चुनाव लड़ेंगी तो 50,000 से अधिक वोटों से हार जाएंगी. ऐसे में ममता बनर्जी ने चुनौती को स्वीकार किया और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ रण में कूद पड़ीं. लेकिन यह जानना बेहद अहम है कि बंगाल की राजनीति में मशहूर शुभेंदु अधिकारी कौन हैं जो रातों-रात स्टार बन गए और पूरे देश में लोग उन्हें जानने लगें. Also Read - एमपी में उपचुनाव: BJP और कांग्रेस के स्‍टार प्रचारकों की लिस्‍ट जारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दोनों दलों के बीच घमासान

भाजपा शामिल हुए शुभेंदु Also Read - अमित शाह ने नंदीग्राम में कहा- ममता बनर्जी को बड़े अंतर से हराएंगे शुभेंदु अधिकारी, परिवर्तन होगा

दरअसल तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और प्रशांत किशोर द्वारा लगातार लाए जा रहे परिवर्तन व पार्टी की अंदरूनी कलह के कारण शुभेंदु अधिकारी का तृणमूल कांग्रेस से मोहभंग हो गया और उन्होंने भाजपा का दामन पकड़ लिया. ममता बनर्जी के बेहद करीबी मंत्री माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं. शुभेंदु पूर्वी मिदनापुर से ताल्लुक रखते हैं और कहते हैं कि अधिकारी परिवार का आसपास की 40-45 सीटों पर प्रभाव है. Also Read - Bengal Polls 2021: बंगाल में BJP की बनी सरकार तो कौन होगा मुख्यमंत्री? दिलीप घोष ने कही यह बात

अधिकारी परिवार का गढ़

पूर्वी मिदनापुर कभी लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार ने ममता बनर्जी के लिए यहां जनसमर्थन जुटाने के लिए काफी मेहनत किया और संगठन को मजबूत किया. शुभेंदु ने अकेले ही अपने दम पर पूर्वी मिदनापुर को अधिकारी परिवार का गढ़ बना दिया. शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं वे मनमोहन सिंह सरकार में यहां से तीन बार सांसद रह चुके हैं. शुभेंदु अधिकारी के भाई जो टीएमसी सांसद थे वे भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं. वहीं एक और भाई कोंताई म्युनिसिपल्टी के चेयरमैन हैं. बता दें कि पूर्वी मिदनापुर के 40-45 सीटों पर अधिकारी परिवार का सीधा वर्चस्व है. ऐसे में बंगाल में जीत के लिए पूर्वी मिदनापुर का साथ होना और अधिकारी परिवार का भाजपा के साथ आना भाजपा के लिए फायदेमंद और ममता बनर्जी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

टीएमसी को बनाया मजबूत

लेफ्ट सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के खिलाफ भूमि उछेड़ प्रतिरोध कमेटी (BUPC) के छतरी के नीचे नंदीग्राम में जनसमर्थन जुटाया और लेफ्ट सरकार की कब्र खोदने में लग गए. जमीना स्तर के नेता माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी को पूर्ववर्ती लक्ष्मण सेठ की तरह ही हल्दिया पोर्ट टाउन पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए जाना जाता है. टीएमसी के पश्चिमी मिदनापुर, पुरुलिया. बांकुरा, झारग्राम, बीरभूम में विस्तार का श्रेय शुभेंदु अधिकारी को ही दिया जाता है. बता दें कि शुभेंदु अधिकारी का आस पास के 7-8 जिलों में वर्चस्व है, ऐसे में किसी भी सीट पर प्रभाव डालने के लिए उनका नाम ही काफी है.

ममता को चुनौती

नंदीग्राम से पहले तो विधायक, फिर दो बार सांसद और फिर राज्य सरकार में मंत्री बनने वाले शुभेंदु अधिकारी एक समय ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते थे. शुभेंदु अधिकारी को कुछ समय पहले तक शायद ही कोई बंगाल के बाहर जानता था लेकिन भाजपा का दामन थामने व ममता के खिलाफ बागी होने के बाद अचानक पूरे देश में शुभेंदु अधिकारी के नाम से लोग वाकिफ हो गए. उनके नाम की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया साथ ही नंदीग्राम से चुनाव लड़ने को लेकर चुनौती दे डाली. इसी चुनौती के कारण पूरे देश में लोग शुभेंदु अधिकारी को जानने लगे हैं.

शुभेंदु का राजनीतिक करियर

शुभेंदु अधिकारी साल 2006 में पहली बार कांथी दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं. इसके बाद साल 2009 में तमलुक सीट से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए. इसके बाद साल 2014 लोकसभा चुनाव में इसी सीट पर फिर से जीत दर्ज की. साल 2016 में ममता सरकार में उन्हें परिवहन मंत्री बनाया गया इसके बाद माना जाने लगा कि टीएमसी सरकार में शुभेंदु अधिकारी नंबर 2 के मंत्री हैं. साथ ही ममता बनर्जी के बेहद खास माने जाने लगे. लेकिन शुभेंदु ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्रसंघ से की थी. साल 1989 में वे पहली बार छात्र संगठन छात्र परिषद के प्रतिनिधि चुने गए थे. वैसे तो शुभेंदु का राजनीति करियर 1990 के दशक में शुरू हो चुका था. लेकिन साल 2007 में नंदीग्राम में लेफ्ट की सरकार द्वार किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ उन्होंने आंदोलन का दामन थामना और रातों रात शुभेंदु अधिकारी अपनी सागठनिक दक्षता के लिए मशहूर हुए और टीएमसी के केंद्र में आ गए और यहीं से वे ममता बनर्जी के करीबी नेता बनते गए और आज तक सत्ता में काबिज हैं.

टीएमसी के हनुमान है शुभेंदु

तृणमूल कांग्रेस को आज बंगाल में सत्ता में लाने वाली पार्टी बनाने में शुभेंदु अधिकारी का अहम योगदान है. क्योंकि नंदीग्राम आंदोलन में शुभेंदु अधिकारी ने अहम भूमिका निभाई है. बता दें कि नंदीग्राम आंदोलन वही आंदोलन है जिसके बलबूते पर ममता बनर्जी ने टीएमसी को खड़ा किया और बंगाल की मुख्यमंत्री बनीं. नंदीग्राम आंदोलन के मुख्य रचयिता शुभेंदु अधिकारी ही थे. साल 2007 में तत्कालीन कांथी दक्षिण सीट से विधायक होने के कारण उन्होंने तत्कालीन लेफ्ट मोर्चा की सरकार के खिलाप भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के तहत स्थानीय लोगों को एकजुट करने का काम किया. इस दौरान हल्दिया क्षेत्र में सीपीएम के नेता लक्ष्मण सेठ के नाम की तूती बोलती थी, लेकिन शुभेंदु ही वह कड़ी थें, जिस कारण इलाके के सबसे कद्दावर नेता लक्ष्मण सेठ को हार का सामना करना पड़ा. कहते हैं कि पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में शुभेंदु अधिकारी के कारण ही तृणमूल कांग्रेस की नींव मजबूत है.