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कौन थे शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ? PA बनने से पहले कर चुके थे देश की सेवा

Who Was Chandranath Rath: पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में राजनीति गरमा गई है.

Published date india.com Published: May 7, 2026 3:25 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Who Was Chandranath Rath
Who Was Chandranath Rath

Who Was Chandranath Rath: पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है. बीजेपी नेताओं ने इस घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस के लोगों को जिम्मेदार बताया है. हाल ही में चुनाव नतीजों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी और उसके तुरंत बाद हुई इस घटना ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वह इस घटना से बहुत दुखी हैं. वहीं उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने भी इस हत्या को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है.

कौन थे चंद्रनाथ रथ?

चंद्रनाथ रथ आम लोगों के बीच ज्यादा चर्चित चेहरा नहीं थे, लेकिन बीजेपी में उन्हें शुभेंदु अधिकारी के बेहद भरोसेमंद साथी के रूप में देखा जाता था. 41 साल के रथ पहले भारतीय वायुसेना में अधिकारी रह चुके थे. करीब 20 साल तक देश सेवा करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ी और बाद में शुभेंदु अधिकारी के साथ काम करने लगे. वह पूर्व मेदिनीपुर के चांदीपुर इलाके के रहने वाले थे. उन्हें जानने वाले लोग बताते हैं कि वह शांत स्वभाव के, अनुशासित और बेहद सरल इंसान थे. रामकृष्ण मिशन के विचारों से भी वह काफी प्रभावित थे.

कैसे हुई हत्या?

बुधवार रात नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यमग्राम इलाके में चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक बाइक पर आए कुछ हमलावरों ने उन्हें रास्ते में रोका और बहुत करीब से गोली चला दी. इस हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश की जा रही है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश हो सकती है.

टीएमसी से भी जुड़ा रहा था परिवार

जानकारी के मुताबिक चंद्रनाथ रथ का परिवार पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ था. उनकी मां हासिरानी रथ पंचायत स्तर पर एक पद पर थीं. जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए, तब रथ का परिवार भी बीजेपी में शामिल हो गया. इसके बाद चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी बन गए. वह राजनीतिक बैठकों से लेकर चुनावी रणनीति तक कई अहम जिम्मेदारियां संभालते थे. भवानीपुर चुनाव अभियान में भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी. काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में भी वह आगे दिखाई दिए थे.

बीजेपी में गुस्सा

चंद्रनाथ रथ की मौत के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है. उनके छोटे भाई देव कुमार ने कहा कि इस साजिश के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए. बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि यह घटना शायद भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार से जुड़ी नाराजगी का नतीजा हो सकती है. उन्होंने कहा कि चंद्रनाथ रथ सिर्फ एक सहायक नहीं थे, बल्कि पार्टी के कई नेताओं के लिए परिवार जैसे थे. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और पूरे मामले पर सभी की नजर बनी हुई है.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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