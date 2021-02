नई दिल्ली: राज्यसभा से बीते दिनों टीएमसी के पूर्व नेता दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनका दम घुटने लगा है. ऐसे में अब उन्होंने टीएमसी को छोड़ने की वजह बताई है. दिनेश त्रिवेदी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार वाम राज के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ चुका है. साथ ही उनके ट्विटर अकाउंट तक को टीएमसी ने अपने कब्जे में ले रखा था. उनके अकाउंट के जरिए टीएमसी के नेता अपशब्द वाले ट्वीट करते थे. Also Read - Dinesh Trivedi अगर BJP में शामिल होना चाहें, तो उनका स्‍वागत करेंगे: कैलाश विजयवर्गीय

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने बताया कि अभिषेक बनर्जी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सही नहीं है. उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद असभ्यता की निशानी है. इससे बाहर निकलने का समय आ चुका है. वाम राज में भाई-भतीजावाद देखने को नहीं मिलता था. त्रिवेदी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर कहा कि वे अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, इस कारण सभी गुजरातियों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाए यह उचित नहीं है.

दिनेश त्रिवेदी ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि पीके की टीम के पास टीएमसी के सभी नेताओं के सोशल मीडिया के पासवर्ड हैं. ऐसे में मैं कई बार देखा है कि कई नेताओं के ट्विटर से प्रधानमंत्री और राज्यपाल के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है. इन ट्वीट्स पर न केवल सवाल खड़े किए गए हैं बल्कि कई बार इन ट्वीट्स को उन्हें डिलीट भी करना पड़ा है. यह बेहद शर्मनाक है.

दिनेश त्रिवेदी ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में भाजपा में शामिल होने को लेकर कहा कि भाजपा में शामिल होना मेरे सौभाग्य की बात होगी. भाजपा दुनिया की नंबर 1 की पार्टी है.