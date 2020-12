One million Americans vaccinated against Covid-19: अमेरिका में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है. अब तक पूरे देश में 10 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है. अमेरिका में टीकाकरण अभियान से जुड़े एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि जनवरी के पहले सप्ताह तक कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दो करोड़ खुराक उपलब्ध करवाने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन लोगों को कितनी जल्दी ये टीका लगाए जा सकेंगे यह स्पष्ट नहीं है. Also Read - CoronaVirus New Strain ब्रिटेन में अब मिला कोरोना का तीसरा नया रूप, क्या वायरस मचाएगा कोहराम!

‘ऑपरेशन वार्प स्पीड’ के अधिकारी जनरल गस पेर्ना ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि सभी राज्यों में टीके की खुराक देने की गति अच्छी है तथा काफी संख्या में लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है. Also Read - महाराष्ट्र में टीकाकरण के लिए व्यापक तैयारियां, 16,000 चिकित्साकर्मियों को किया गया प्रशिक्षित

हालांकि अमेरिका में टीकाकरण अभियान के लिए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा, ‘‘हमने जो सोचा था उसकी तुलना में रफ्तार (टीकाकरण की) कुछ कम है.’’ Also Read - अमेरिका को कोविड-19 टीके की 10 करोड़ अतिरिक्त डोज की आपूर्ति करेगा फाइजर

बीमारी रोकथाम और निवारण केंद्र (सीडीसी) के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार सुबह तक 95 लाख टीकों की आपूर्ति कर दी गयी, जिसमें से करीब दस लाख खुराक लोगों को दी जा चुकी है. हालांकि पेर्ना ने कहा कि टीकाकरण के बारे में सूचनाएं देरी से मुहैया करायी जा रही है. कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अमेरिका में दवा कंपनी फाइजर-बायोएनटेक तथा मॉडर्ना के टीके की आपूर्ति की जा रही है.