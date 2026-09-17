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क्यों दोस्त अमेरिका भारत पर करने चला 100 फीसदी टैरिफ का तगड़ा वार? यूएस-संसद में नया बिल पास, ट्रंप को मिला अधिकार

Tariff: 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' को 262-159 वोटों से मंजूरी मिली और अब यह बिल ट्रंप के पास जाएगा. ट्रंप के इस बिल पर साइन करके इसे कानून बनाने की उम्मीद है.

Edited By: Vineet Sharan
Updated: September 17, 2026, 6:49 AM IST
क्यों दोस्त अमेरिका भारत पर करने चला 100 फीसदी टैरिफ का तगड़ा वार? यूएस-संसद में नया बिल पास, ट्रंप को मिला अधिकार
अब 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026' बिल ट्रंप के पास उनके हस्ताक्षर के लिए जाएगा. (photo credit, IANS)
  • यह कानून वॉशिंगटन को एक नया कानूनी रास्ता देता है
  • ट्रंप भारतीय आयात पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं

Tariff: अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बुधवार को रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला एक बिल पास किया. इस बिल से ट्रंप प्रशासन को रूसी तेल और गैस खरीदने वाले टॉप पांच देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा. इस बिल का असर भारत पर भी पड़ेगा क्योंकि रूस के तेल खरीदने वाले टॉप-5 देशों में हमारा देश भी शामिल है. अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस बिल के समर्थन में 262 वोट पड़े. जबकि विरोध में 159 मत.

कौन सा है ये बिल?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक,  इस बिल का आधिकारिक नाम ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026’है. यह बिल सीनेट में पहले ही भारी बहुमत से पास हो चुका है, जिसका मतलब है कि अब यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कानून बनने के लिए मंज़ूरी के लिए जाएगा.

और पढ़ें: भारत पर 100 फीसदी टैरिफ थोपने की तैयारी में अमेरिका- फिर आमने-सामने होंगे मोदी और ट्रंप!

किन पांच देशों पर पड़ेगा असर

इन देशों में भारत भी शामिल है. और इसके दायरे में चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान भी आ सकते हैं.

क्या है बिल का मकसद? कौन निशाने पर?

यह बिल रूसी अधिकारियों, बैंकों और देश के एनर्जी ट्रेड को निशाना बनाता है. भारत और चीन रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं, और टैरिफ का यह प्रावधान आंशिक रूप से उन देशों पर दबाव डालने के लिए है जो रूस की एनर्जी से होने वाली कमाई का समर्थन करना जारी रखते हैं.

यह कानून रूसी अधिकारियों और वित्तीय संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाता है और रूस के तथाकथित ‘शैडो फ्लीट’ (गुप्त बेड़े) के जहाजों को निशाना बनाता है, जिसने पश्चिमी देशों के मौजूदा प्रतिबंधों के बावजूद रूसी एनर्जी के निर्यात को जारी रखने में मदद की है.

बिल में किन देशों को छूट?

लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026′ में उन देशों के लिए छूट शामिल है जो रूस के प्राकृतिक गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं. साथ ही जिन्होंने ऐसी खरीद को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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