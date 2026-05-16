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12 करोड़ साल पहले यहां रहते थे बस से तीन गुना बड़े डायनासोर, भारत से 4300 किलोमीटर की दूरी पर मिला जीवाश्म

Dinosaurs: दूसरे सॉरोपोड्स की तरह ही, नागाटाइटन भी शायद एक ऐसा शाकाहारी जीव था जो बड़ी मात्रा में ऐसी वनस्पतियां खाता था जिन्हें चबाने की बहुत कम या बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी.

Published date india.com Published: May 16, 2026 1:58 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
12 करोड़ साल पहले यहां रहते थे बस से तीन गुना बड़े डायनासोर, भारत से 4300 किलोमीटर की दूरी पर मिला जीवाश्म
(photo credit AI, for representation only)

Dinosaurs: वैज्ञानिकों ने डायनासोर की एक नई प्रजाति की खोज की है. शोधकर्ताओं के मुताबिक इस डायनासोर का आकार बस से तीन गुना बड़ा था और यह करीब 120 मिलियन साल पहले, दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता था.

कौन-सा डायनासोर

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस डायनासोर को, जिसका नाम नागाटाइटन चायफूमेंसिस (Nagatitan chaiyaphumensis) रखा गया है, दक्षिण-पूर्व एशिया में अब तक पाया गया सबसे बड़ा डायनासोर माना जाता है.

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यह विशालकाय जीव 88 फीट यानी 27 मीटर लंबा होता था और इसका वजन 27 टन होता था. यह करीब नौ वयस्क एशियाई हाथियों के बराबर भारी था. इसका वैज्ञानिक नाम, नागाटाइटन चायफूमेंसिस, ‘नाग’ का एक संदर्भ है एक पौराणिक सांप जिसे अक्सर दक्षिण-पूर्व एशियाई पौराणिक कथाओं में दिखाया जाता है और जिसका संबंध अक्सर पानी से जोड़ा जाता है.

कहां मिला कंकाल

डायनासोर की विशालकाय हड्डियां सबसे पहले 10 साल पहले थाईलैंड के उत्तरी चैयाफुम क्षेत्र में एक तालाब के किनारे एक गांव वाले को मिली थीं. तब से, जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इसकी रीढ़, पसलियों, पेल्विस और सामने के पैर की हड्डी के टुकड़े निकाले हैं, जो एक इंसान जितने बड़े हैं.

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वैज्ञानिकों का कहना है कि यह विशालकाय जीव सॉरोपोड परिवार का सदस्य था; इस परिवार में पृथ्वी पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े जीव शामिल हैं.

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क्या बोले शोधकर्ता

इस शोध के सह-लेखक और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में PhD के छात्र थिटवूट सेथापानिचसकुल ने बताया कि नागाटाइटनएक विशाल शाकाहारी जीव की भूमिका निभाता था, जो अपने विशाल आकार के कारण किसी भी शिकारी जानवर के डर के बिना पेड़ों की चोटियों से पत्तियां खाता था.

पहले कैसा था थाईलैंड

लगभग 100 से 120 मिलियन साल पहले, जब Nagatitans दक्षिण-पूर्व एशिया में घूमते थे, तब थाईलैंड का माहौल आज के मुकाबले बहुत अलग रहा होगा. यह इलाका उप-उष्णकटिबंधीय और नम होने के बजाय ज़्यादा सूखा रहा होगा, जिसमें जंगलों के साथ-साथ सवाना जैसे और झाड़ियों वाले इलाके भी रहे होंगे. इस जीव के रहने के कुछ समय बाद, थाईलैंड एक उथले समुद्र में डूब गया था, जिसकी वजह से शायद डायनासोर वहां से चले गए होंगे.

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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