मलंग (इंडोनेशिया): इंडोनेशिया में शनिवार शाम को एक फुटबॉल मैच के बाद मची भगदड़ में 127 लोगों की मौत हो गई. यह आंकडा मरने वालों की संख्या को संशोधित करने के बाद जारी किया गया है. मैच के बाद हुए विवाद को शांत करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे, जिसके चलते प्रशंसकों के बीच भगदड़ मच गई और ज्यादातर लोगों की मौत कुचले जाने के कारण हुई है.Also Read - इंडोनेशिया: फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा-भगदड़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 174 हुई, 100 से ज्यादा घायल

राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख लिस्ट्यो सिगिट प्रबोवो ने बताया कि मरने वालों की संख्या को संशोधित किया गया है और हादसे में मृतकों की संख्या 127 है. उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने पाया कि पीड़ितों में से कुछ की गिनती दो बार हो गई थी, जिस कारण पहले मृतकों की संख्या अधिक बताई गई थी. उन्होंने बताया कि आठ अस्पतालों में 100 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 11 की हालत गंभीर है. Also Read - Sunil Chhetri Video: फोटो खिंचवाने के लिए राज्यपाल ने Sunil Chhetri को किया साइड, वीडियो देख भड़के फैन्स | Watch Video

इससे पहले पूर्वी जावा के वाइस गवर्नर एमिल दरदक ने मृतकों की संख्या 174 बताई थी. ‘फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन’ (फीफा) के अध्यक्ष ने स्टेडियम में हुई मौतों को ”सभी लोगों के लिए एक काला दिन और एक त्रासदी” बताया, जबकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सुरक्षा प्रक्रियाओं की जांच के आदेश दिए. Also Read - UP: कानपुर में हादसा, सेप्टिक टैंक में शटरिंग को निकालने के लिए घुसे तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत

पूर्वी जावा प्रांत के मलंग शहर में शनिवार शाम को आयोजित फुटबॉल मैच में मेजबान अरेमा एफसी सुरबाया की पर्सेबाया टीम से 3-2 से हार गई, जिसके बाद प्रशंसकों के बीच झड़पें शुरू हो गईं.

#WATCH | At least 127 people died after violence at a football match in Indonesia, last night. The deaths occurred when angry fans invaded a football pitch after a match in East Java

