Islamic State, ISIS, Iraq, police, Terrorist Attack, News: दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन में एक इस्‍लामिक स्‍टेट (Islamic State ) ने इराक में एक बड़ा हमला किया है, जिसमें 13 पुलिस जवान मारे (13 police personnel killed) गए हैं. न्‍यूज एजेंसी एएफपी के एक ट्वीट के मुताबिक, उत्तरी इराक में किरकुक (near Kirkuk in northern Iraq) के पास एक जांच चौकी पर इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा किए गए हमले (attack by Islamic State) में 13 पुलिसकर्मी मारे गए हैं.

इराकी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तरी इराक में किरकुक के पास एक चौकी पर इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा किए गए हमले में 13 पुलिसकर्मी मारे गए हैं. यह हमला किरकुक शहर के दक्षिण में आधी रात के बाद हुआ.

13 police personnel killed in an attack by Islamic State against a checkpoint near Kirkuk in northern Iraq: AFP — ANI (@ANI) September 5, 2021

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में एक इस्लामी अमीरात की घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्लामी हिंसा के फिर से सिर उठाने के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, चरमपंथी अफगानिस्तान में अमेरिका नीत सैन्य गठबंधन की हार से प्रेरित हुए हैं और मुस्लिम और गैर-मुस्लिम लोगों के बीच संघर्ष की अपनी वैश्विक आकांक्षा को जारी रखने के लिए उत्साहित हुए हैं. आईएसआईएस इराक और सीरिया में उनकी सैन्य हार ने अफगानिस्तान सहित अन्य देशों तक खतरे का विस्तार किया है.