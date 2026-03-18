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130 Million Years Ago Ladakh Had Volcanoes New Research New Research Reveals

13 करोड़ साल पहले कैसा था लद्दाख? हिमालय के जन्म से निकला कनेक्शन, नए शोध में बड़ा खुलासा

Ladakh 130 Million Years Ago: वैज्ञानिकों ने लद्दाख क्षेत्र के 130 मिलियन साल के विस्तृत इतिहास का पता लगाया है.

(photo credit AI, for representation only)

Ladakh 130 Million Years Ago: लद्दाख हिमालय के बीच स्थित एक पठार है. नए शोध मे खुलासा हुआ है कि लद्दाख हमेशा से ऐसा नहीं था. 13 करोड़ साल पहले यह इलाका भयानक ज्वालामुखी से भरा हुआ था. यही नहीं लद्दाख हिमालय के जन्म का भी कारण बना. आइये जानते हैं कैसे?

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के शोधकर्ताओं ने यह शोध किया है. अध्ययन में यह पता लगाया गया है कि लद्दाख में प्राचीन ज्वालामुखी चट्टानों की एक विशाल पट्टी कैसे बनी और समय के साथ उसमें क्या बदलाव आए.

पहले कैसा था लद्दाख

लाखों साल पहले, लद्दाख आज के पहाड़ों वाले रेगिस्तान जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था. इसके बजाय, यह ‘नियो-टेथिस’ नामक एक प्राचीन महासागर के ऊपर स्थित था. इस महासागर के नीचे, पृथ्वी की पपड़ी (crust) के कुछ हिस्से धीरे-धीरे ग्रह के अंदरूनी हिस्सों में धंसते चले गए.

लद्दाख मैग्मैटिक आर्क

लद्दाख के ज्वालामुखी की इस पट्टी को ‘लद्दाख मैग्मैटिक आर्क’ के नाम से जाना जाता है. यह अब निष्क्रिय हो चुकी है, लेकिन एक समय में यह ज़मीन की सतह के बहुत नीचे भारी मात्रा में पिघली हुई चट्टानें (मैग्मा) बनाती थी.

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इस धीमी हलचल के कारण जबरदस्त गर्मी पैदा हुई और चट्टानें पिघलने लगीं. इसके परिणामस्वरूप ज्वालामुखी जैसी प्रणालियां बनने लगीं, जिन्होंने समय के साथ लद्दाख क्षेत्र को आकार दिया.

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ज्वालामुखी से हिमालय बनने के तीन चरण

लद्दाख के अलग-अलग हिस्सों से इकट्ठा की गई चट्टानों की रासायनिक बनावट का अध्ययन करके, वैज्ञानिक यह पता लगाने में सफल रहे कि यह पूरी प्रणाली तीन मुख्य चरणों में कैसे विकसित हुई.

सबसे शुरुआती चरण में, यह क्षेत्र शायद ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला जैसा दिखता था, जो महासागर से ऊपर उठ रहे थे जैसे-जैसे समय बीतता गया और भूभाग एक-दूसरे के करीब आते गए, यह प्रणाली और भी ज़्यादा जटिल होती गई आखिरी चरण तब आया जब दो ज़मीन के टुकड़े आपस में टकराए, जिससे वह पुराना समुद्र बंद हो गया और हिमालय का जन्म हुआ