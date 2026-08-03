क्रोएशिया के पास मिला 1,300 साल पुराना जहाज, अंदर छिपा था बेशकीमती खजाना

क्रोएशिया के तट के पास मिले 7वीं–8वीं शताब्दी के बीजान्टिन जहाज के मलबे से दुर्लभ खजाना मिला है. इसे देखकर हर कोई चौंक गया.

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बीजान्टिन काल का जहाज मिला. (Photo/ Meta AI)

बीजान्टिन जहाज ने खोले इतिहास के नए राज

भूमध्य सागर का सबसे बड़ा स्वर्ण खजाना

क्रोएशिया के पास मिले जहाज में मिला ये खजाना

शोधकर्ताओं को मिली कई अहम ऐतिहासिक वस्तुएं

इतिहास की कई अनसुलझी पहेलियां कभी-कभी समुद्र की गहराइयों में छिपी मिलती हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला खुलासा एड्रियाटिक सागर में हुआ है. यहां क्रोएशिया के Mljet द्वीप के पास बीजान्टिन काल के जहाज का मलबे मिला. इसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया है. इस जहाज में सोने के दुर्लभ आभूषण, कीमती रत्नों से सजे बेल्ट, सोने की अंगूठी और प्राचीन सिक्के मिले हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह भूमध्य सागर में अब तक किसी जहाज से मिला सबसे बड़ा स्वर्ण खजाना है. यह खोज शुरुआती मध्यकालीन बीजान्टिन साम्राज्य के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

सदियों पुराना जहाज

स्मिथसोनियन मैगजीन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, यह जहाज सातवीं या आठवीं शताब्दी ईस्वी में डूबा था. इसकी खोज का सर्वेक्षण 2015 में क्रोएशियन कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट ने शुरू किया था. जहाज से सोने के बेल्ट सेट मिले हैं, जिन पर माणिक, पन्ना और मोती जड़े हुए हैं. इसके अलावा चार अलग-अलग बीजान्टिन सम्राटों के शासनकाल में ढाले गए सिक्के भी मिले हैं. इन सभी स्वर्ण वस्तुओं का कुल वजन 21 औंस (करीब 600 ग्राम) से अधिक है. संस्थान के शोध प्रमुख इगोर मिहोल्येक के अनुसार, भूमध्य सागर में किसी जहाज के मलबे से इतनी बड़ी मात्रा में सोना पहले कभी नहीं मिला.

सम्राट हेराक्लियस से जुड़ी निशानी

खुदाई के दौरान एक विशेष सोने की सिगनेट रिंग, जिसे मुहर वाली अंगूठी भी कहा जाता है वो भी मिली है. शोधकर्ताओं का मानना है कि इस पर बीजान्टिन सम्राट हेराक्लियस की छवि हो सकती है, जिन्होंने वर्ष 610 से 641 ईस्वी तक शासन किया था. क्रोएशियन कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट के अनुसार, ऐसी अंगूठी केवल किसी बहुत ऊंचे सरकारी अधिकारी के पास होती थी, जिसे सम्राट के नाम पर आधिकारिक दस्तावेजों पर मुहर लगाने का अधिकार प्राप्त हो. इसी वजह से विशेषज्ञों का मानना है कि इस जहाज पर कोई उच्च पदस्थ अधिकारी या शाही प्रतिनिधिमंडल यात्रा कर रहा हो सकता है.

धारणाओं पर उठे नए सवाल

यह जहाज उस दौर का है जिसे पहले ‘डार्क एज’ कहा जाता था. उस समय के बारे में लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि यूरोप में सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियां काफी कमजोर थीं. हालांकि हाल के वर्षों में हुए शोध इस धारणा को चुनौती दे रहे हैं. इस जहाज से मिले सामान से संकेत मिलता है कि उस समय भी एड्रियाटिक क्षेत्र में समुद्री व्यापार और आवाजाही जारी थी. जहाज में सोने के अलावा एम्फोरा (बड़े मिट्टी के बर्तन), सामान्य सिरेमिक बर्तन और खेल से जुड़ी वस्तुएं भी मिली हैं. इससे यह सवाल उठता है कि आखिर इतनी कीमती वस्तुएं साधारण सामान के साथ क्यों ले जाई जा रही थीं.

रहस्य सुलझना बाकी

इस संबंध में शोधकर्ताओं का कहना है कि इस जहाज का वास्तविक उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है. एक संभावना यह है कि पुराने सोने के बेल्टों को पिघलाकर नए डिजाइन में तैयार किया जाना था. दूसरी संभावना यह है कि ये कीमती वस्तुएं किसी विदेशी शासक के लिए राजनयिक उपहार के रूप में भेजी जा रही थीं. वहीं यह भी संभव है कि कोई धनी और प्रभावशाली व्यक्ति सामान्य मालवाहक जहाज से यात्रा कर रहा हो. फिलहाल वैज्ञानिक इस मलबे से मिले सभी अवशेषों का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, और भविष्य में दोबारा खुदाई कर और साक्ष्य जुटाने की योजना बना रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज बीजान्टिन साम्राज्य के शुरुआती मध्यकालीन इतिहास और उस समय के समुद्री व्यापार को समझने में नई दिशा दे सकती है.