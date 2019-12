नई दिल्लीः नेपाल (Nepal) में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है और 19 लोग हादसे में घायल हो गए हैं. हादसा नेपाल के सिंधुपालचोक का है, जहां एक यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे 14 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 19 लोग बुरी तरह से घायल हो गए. मिली जानकारी के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे.

आपको बता दें कि हादसा सुबह करीब 8.30 के आसपास है. हादसे के बाद बस करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद कई यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर घायलों को अस्पताल के लिए रवाना कर दिया.

#UPDATE Nepal: 14 persons dead & 19 injured after a bus carrying 40 passengers met with an accident in Sindhupalchok district, earlier today. https://t.co/2gdMYLAgBs pic.twitter.com/AccIXfZkcU

— ANI (@ANI) December 15, 2019