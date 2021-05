Israel, Palestinian, Palestine, Israel AIR Force, iAF, Hamas, Gaza, News: गाजा सिटी: इजराइल और हमास के बीच जारी लड़ाई के दौरान वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों ने व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन किया और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में इजराइली सेना के साथ झड़प की. इस दौरान इजराइली सेना की कार्रवाई में कम से कम 11 लोग मारे गए. इजराइली सेना ने बताया कि अभियान में 160 युद्धक विमानों ने 40 मिनट में 80 टन विस्फोटक गिराए और सुरंगों के उस जाल को नष्ट कर दिया जिनका इस्तेमाल हमास करता था. वहीं, हमास भी सोमवार की रात से लेकर अब तक रॉकेट दागना जारी किए हुए है. Also Read - इजराइल से भारत आया केरल की नर्स सौम्या संतोष का शव, हमास के रॉकेट हमले में गई थी जान

एक ताज ट्वीट में इजराइली डिफेंस फोर्स ने अपने टि्वटर पर कहा, गाजा से इज़राइल की ओर दागे गए 2,000 ज्‍यादा रॉकेटों के जवाब में आज रात हमने, एक सैन्य खुफिया साइट, रॉकेट लॉन्च साइट, सतह से सतह पर रॉकेट प्रक्षेपण स्थल, 2 आतंकवादी दस्ते, को निशाना बनाया है. हमास अपने आतंक की कीमत चुका रहा है.

गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी शनिवार तड़के भी जारी रही. गाजा सिटी में एक मकान पर हवाई हमले में कम से कम सात फलस्तीनी मारे गए जो एक हमले में मरने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या है. इससे एक दिन पहले रातभर टैंक से हुए हमलों और हवाई हमलों में कुछ शहरों में तबाही मच गई, एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई तथा हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए.

While Hamas deliberately embeds its terror infrastructure in civilian areas, the IDF takes all possible precautions to avoid harming civilians when striking. pic.twitter.com/pYYIZ7b3eW

An average neighborhood in Gaza:

160 युद्धक विमानों ने 40 मिनट में 80 टन विस्फोटक गिराकर हमास की सुरंगों का जाल नष्‍ट किया

इजराइली सेना ने बताया कि अभियान में 160 युद्धक विमानों ने 40 मिनट में 80 टन विस्फोटक गिराए और सुरंगों के उस जाल को नष्ट कर दिया जिनका इस्तेमाल हमास करता था. ऐसा लग रहा है कि संघर्ष विराम के अंतरराष्ट्रीय प्रयास तेज होने से पहले ही इजराइल गाजा के हमास शासकों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना चाहता है. इस बीच, सोमवार की रात से लेकर अब तक हमास ने इजराइल में सैकड़ों रॉकेट दागे.

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.

Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.

This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u

