खुदाई के दौरान मिट्टी से लतपथ मिली रहस्यमयी शराब की बोतल, जिसमें छिपा 150 साल पुराना बेशकीमती खजाना

Wild West History: अमेरिका के यूटा राज्य के शहर अल्टा में पुरातत्वविदों को एक रहस्यमयी शराब बोतल मिली है, जिसे इतिहास का खजाना कहा जा रहा है. आइए जानते हैं इसके बारे में यहां...

Published date india.com Published: February 11, 2026 10:48 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Utah archaeological discovery
Utah archaeological discovery

Wild West History: अमेरिका के यूटा राज्य के शहर अल्टा में पुरातत्वविदों को एक बेहद दुर्लभ खोज मिली है. यहां खुदाई के दौरान लगभग 150 साल पुरानी शराब की एक बोतल मिली, जो पूरी तरह सुरक्षित हालत में थी. माना जा रहा है कि यह बोतल साल 1870 से 1890 के बीच की है. इतनी पुरानी और साबुत बोतल का मिलना बहुत ही असामान्य बात है. विशेषज्ञों का कहना है कि यूटा के किसी पुरातात्विक स्थल पर इस तरह की पूरी भरी बोतल पहले कभी नहीं मिली.

इतिहास का खजाना

यह बोतल पिछले साल गर्मियों में की गई खुदाई के दौरान मिली थी. खुदाई का नेतृत्व यूटा स्टेट हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन ऑफिस के पुरातत्वविद इयान राइट कर रहे थे. हालांकि बोतल को सावधानीपूर्वक इस साल जनवरी में खोला गया. अधिकारियों ने इस खोज को “यूटा के वाइल्ड वेस्ट का एक टुकड़ा” बताया. उनका कहना है कि इस तरह की खोज हमें इतिहास की असली कहानियों से जोड़ती है और उस समय के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को समझने में मदद करती है.

बोतल में क्या था खास?

जब बोतल खोली गई तो उसके अंदर मौजूद तरल पदार्थ की जांच की गई. विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह हल्की अल्कोहल वाली बीयर हो सकती है, जिसमें शेरी जैसी खुशबू और स्वाद के संकेत मिले. इयान राइट ने हाई वेस्ट डिस्टिलरी के मास्टर डिस्टिलर आइजैक विंटर को इस पेय का स्वाद चखने के लिए बुलाया. इतने पुराने पेय का स्वाद लेना अपने आप में एक अनोखा अनुभव था. इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि उस दौर में लोग किस तरह की शराब पीते थे और उसे कैसे तैयार किया जाता था.

वाइल्ड वेस्ट दौर की झलक

अल्टा 19वीं सदी के अंत में एक व्यस्त खनन क्षेत्र था. उस समय यहां बड़ी संख्या में खनिक और मजदूर काम करते थे. यह बोतल उस दौर की सामाजिक और सांस्कृतिक जिंदगी की झलक देती है. इतिहासकारों के अनुसार, उस समय शराब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि लोगों के मेलजोल और सामाजिक संबंधों का भी अहम हिस्सा थी. इस खोज से उस समय के व्यापार, खान-पान और जीवनशैली के बारे में नई जानकारी मिल सकती है.

इतिहास की अहमियत

सरकारी एजेंसी का कहना है कि यह खोज इस बात का उदाहरण है कि ऐतिहासिक संरक्षण क्यों जरूरी है. कभी-कभी साधारण दिखने वाली वस्तुएं भी बड़ी कहानियां छिपाए होती हैं. 150 साल पुरानी यह बोतल सिर्फ एक पुरानी चीज नहीं, बल्कि इतिहास का अनमोल खजाना है. इससे आज की पीढ़ी को अतीत से जुड़ने का मौका मिलता है. विशेषज्ञ आगे भी इस बोतल और उसके अंदर मिले तरल का अध्ययन करेंगे, ताकि इतिहास के और रहस्यों को समझा जा सके.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.