Russia Ukrain Crisis: यूक्रेन अब 'भाड़े के सैनिकों' (Mercenary) के जरिए रूस से युद्ध जीतने की तैयारी में है. गौरतलब है कि रूस के साथ चल रहे संघर्ष में यूक्रेन (Ukrain) को अब तक काफी नुकसान पहुंच चुका है. उधर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) भी कई बार विश्व के देशों से रूस के खिलाफ मदद मांग चुके हैं. अब ख़बर आ रही है कि जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन की ओर से करीब 16 हजार विदेशी सैनिक रूस से संघर्ष में उसका साथ देंगे. रूसी वेबसाइट स्पूतनिक न्यूज (Sputnik News) पर इस दावे की ख़बर छपी है.

ख़बर के मुताबिक, यूक्रेन की विदेशी सैन्य टुकड़ी (Foreign Legion) में करीब 70 जापानी शामिल होने को तैयार हैं. ये बात इसीलिए भी अहम है क्योंकि इस वक्त रूसी सेना की ओर से यूक्रेन की सैन्य शक्ति तबाह करने का मिशन चलाया जा रहा है. यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश में कहा कि यूक्रेन को उसके पहले 'विदेशी स्वयंसेवक' (Foreign Volunteers) मिल रहे हैं, जो कि उसे यूक्रेन की आजादी की रक्षा में सहयोग करेंगे. बताते चलें कि एक जापानी अखबार (Mainichi) ने दावा किया था कि जापान (Japan) से करीब 70 लोग यूक्रेन की ओर से रूस के खिलाफ हथियार उठाने वाले हैं. इनमें से 50 ऐसे हैं जो कि जापान के आत्मरक्षा बल के पूर्व अधिकारी (Former servicemen from the Japan Self-Defence Forces) हैं.

विदेशी सैन्य दस्ते की योजना (Foreign Legion Unit)

खास बात ये है कि गुरुवार को राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बयान तब आया है जब इससे पहले उन्होंने 'शांति और लोकतंत्र के चाहने वालों' से रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देने की अपील की थी. जेलेंस्की ने रूस की कार्रवाई की यूक्रेन पर हमला बताया था. जेलेंस्की ने तब कहा था कि जो भी शख्स यूक्रेन, यूरोप और विश्व की रक्षा करना चाहता है उसके हमारे साथ आकर रूसी सेना के खिलाफ लड़ना चाहिए. जेलेंस्की की मानें तो यूक्रेनी सेना इस एक विदेशी सैन्य दस्ते को शामिल करने की तैयारी में है.

गौरतलब है कि रूस भी बार-बार इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वह यूक्रेन को सैन्य शक्ति नहीं बने रहने दे सकता. ऐसा होने पर उसकी सुरक्षा को खतरा है.