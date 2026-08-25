जापान में 1800 लोगों ने रस्सियों से खींचा 360 टन का किला, 80 मीटर दूर से फिर पहुंचाया पुरानी जगह

जापान में एक ऐतिहासिक किले को उसकी पुरानी जगह पर वापस पहुंचाने के लिए अनोखी कोशिश की जा रही है. करीब 1,800 लोगों ने मिलकर 360 टन वजनी हिरोसाकी कैसल के मुख्य टावर को रस्सियों से खींचकर आगे बढ़ाया. यह नजारा जापान के आओमोरी प्रांत में देखने को मिला. हिरोसाकी कैसल करीब 400 साल पुराना है. किले की पत्थर की दीवार को भूकंप से नुकसान पहुंचा था. इसकी मरम्मत के लिए 2015 में किले के मुख्य टावर को उसकी मूल जगह से हटाकर करीब 80 मीटर दूर ले जाया गया था. अब दीवार की मरम्मत पूरी होने के बाद टावर को वापस उसी जगह लाया जा रहा है.
इस काम के लिए 30 मीटर लंबी रस्सियों का इस्तेमाल किया गया. बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ रस्सियां खींचीं और टावर को रेल जैसी पटरी पर धीरे-धीरे आगे बढ़ाया. शनिवार को टावर 1.13 मीटर और रविवार को 1.09 मीटर आगे खिसकाया गया. इस तरह दो दिनों में इसे कुल 2.22 मीटर आगे लाया गया. लोगों की अलग-अलग टीमें बारी-बारी से रस्सियां खींचती रहीं. इस दौरान जापानी नारे लगाकर लोगों ने एक-दूसरे का उत्साह भी बढ़ाया. इस अनोखे अभियान में शामिल होने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.
क्योडो न्यूज के मुताबिक, आयोजकों ने इस अभियान में 1,800 लोगों को शामिल करने की योजना बनाई थी. लेकिन इसके लिए करीब 8,000 आवेदन मिले. यानी उपलब्ध जगहों से लगभग चार गुना ज्यादा लोगों ने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई. इस अभियान में सिर्फ हिरोसाकी शहर के लोग ही शामिल नहीं हुए, बल्कि जापान के दूसरे हिस्सों और विदेशों से भी लोग पहुंचे.
किले को खींचने के लिए जापान की पारंपरिक ‘हिकिया’ तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस तरीके में किसी बड़ी और ऐतिहासिक इमारत को तोड़ने के बजाय उसे धीरे-धीरे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. इसके लिए लकड़ी के रोलर्स और रेल जैसी पटरी का इस्तेमाल किया जाता है. हिरोसाकी कैसल के अधिकारियों के मुताबिक, जापान में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल पुराने समय में होता था. करीब एक सदी बाद किसी किले को इस तरीके से स्थानांतरित करने का यह पहला मामला बताया जा रहा है.
हिरोसाकी कैसल की पत्थर की दीवार को भूकंप से नुकसान पहुंचने के बाद 2015 में उसके करीब 360 टन वजनी मुख्य टावर को मूल जगह से हटाया गया था. इसे करीब 80 मीटर दूर ले जाकर रखा गया, ताकि दीवार की मरम्मत की जा सके. दीवार की मरम्मत दिसंबर 2024 में पूरी हुई. इस दौरान किले की दीवार में लगे 2,185 पत्थरों को निकालकर उनकी मरम्मत की गई और फिर उन्हें उनकी पुरानी जगह पर लगाया गया.
अब मुख्य टावर को वापस उसकी पुरानी जगह पर लाने का काम चल रहा है. योजना के मुताबिक अगस्त के अंत तक करीब 4,100 लोगों की मदद से टावर को हाथों से कुल 5 मीटर तक खींचा जाएगा. इसके बाद बची हुई करीब 73 मीटर की दूरी मशीनों की मदद से तय की जाएगी. अधिकारियों का लक्ष्य है कि साल के अंत तक 360 टन वजनी टावर को उसकी मूल जगह पर वापस पहुंचा दिया जाए.
हिरोसाकी कैसल का निर्माण 1611 में हुआ था, जबकि इसका मौजूदा मुख्य टावर 1810 में बनाया गया था. यह जापान के बचे हुए सिर्फ 12 ऐतिहासिक किला-टावरों में शामिल है. खास बात यह है कि पूरे उत्तर-पूर्वी तोहोकू क्षेत्र में यही एकमात्र ऐतिहासिक किला-टावर है. हालांकि, मरम्मत का काम पूरा होने के बाद भी पर्यटकों को मुख्य टावर देखने के लिए कुछ और साल इंतजार करना होगा. संरक्षण कार्य के चलते इसे 2033 तक आम लोगों के लिए दोबारा खोलने की उम्मीद है. (IANS Hindi)
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