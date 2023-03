Hindi World Hindi

बांग्लादेश में भीषण बस एक्सीडेंट, 19 लोगों की मौत हो गई, 30 घायल

बांग्लादेश में रविवार को एक तेज रफ्तार बस के खाई में गिर जाने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए

फोटो प्रतीकात्मक

ढाका: बांग्लादेश (Bangladesh) में रविवार को एक तेज रफ्तार बस के खाई में गिर जाने (speeding bus crashed into a ditch) से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई (At least 19 people were killed ) और 30 अन्य घायल (30 others injured)हो गए. दुर्घटना से बस करीब 30 फुट खाई में गिर गई. मौके से 14 लोगों के शव बरामद किए गए हैं.अस्पताल ले जाते समय तीन अन्य की मौत हो गई. अस्पताल ले जाते समय तीन अन्य की मौत हो गई. घायलों में से कई की हालत गंभीर है.

पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मसूद आलम ने बताया कि बंगबंधु एक्सप्रेसवे पर मदारीपुर के शिबचर में बंगबंधु एक्सप्रेसवे पर इमाद परिभान द्वारा संचालित ढाका जाने वाली बस अनियंत्रित हो गई. मदारीपुर की उपायुक्त रहीमा खातून के मुताबिक, मौके से 14 लोगों के शव बरामद किए गए हैं.अस्पताल ले जाते समय तीन अन्य की मौत हो गई. घायलों में से कई की हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए शिबचर उपजिला स्वास्थ्य परिसर और ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है.

डीएमसीएच में ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने दो और लोगों को मृत घोषित कर दिया. पीड़ितों में से कई मदारीपुर के थे, क्योंकि खुलना से बस यात्रियों को मदारीपुर में ले गई थी.

टायर पंचर हो जाने के बाद बस नियंत्रण से बाहर हो गई

फरीदपुर में अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के उप सहायक निदेशक शिप्लू अहमद ने कहा, ऐसा माना जारहा है कि बस का एक टायर पंचर हो जाने के बाद बस नियंत्रण से बाहर हो गई. वाहन के खाई में गिरने के बाद बस के सामने से मध्य भाग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया.

दुर्घटना से बस करीब 30 फुट खाई में गिर गई

अधिकारी ने कहा कि शवों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है.ढाका से करीब 80 किलोमीटर दूर शिबचर से एक स्थानीय पत्रकार ने बताया, “दुर्घटना से बस करीब 30 फुट खाई में गिर गई.”एसपी मोहम्मद मसूद आलम ने कहा कि पदमा ब्रिज के लोकार्पण के बाद से एक्सप्रेसवे पर यह सबसे भीषण दुर्घटना है. अधिकारी ने कहा, “ऐसा माना जा रहा है कि बस दुर्घटना तकनीकी दिक्कतों और तेज गति के कारण हुई.”

मृतक के परिवारों को 25,000 टाका और प्रत्येक घायल को 5,000 टाका मिलेगा

खातून ने कहा कि घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है और वह दो दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी. मृतकों को दफनाने और अन्य लागतों को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिवारों को 25,000 टाका और प्रत्येक घायल को 5,000 टाका मिलेगा.

बस तीन महीने से बिना किसी मंजूरी के चल रही थी

डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बस तीन महीने से बिना किसी मंजूरी के चल रही थी. बांग्लादेश सड़क परिवहन प्राधिकरण (बीआरटीए) के सूत्रों ने अखबार को बताया कि वाहन – ढाका मेट्रो बा-15-3348 की फिटनेस मंजूरी इस साल जनवरी में समाप्त हो गई थी. सूत्रों ने बताया कि बस के पास वैध रूट परमिट और टैक्स टोकन था. इस बीच, हाईवे पुलिस को संदेह है कि दुर्घटना के पीछे तेज गति एक कारण हो सकता है.

टायर फटने होने के बाद चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका

भांगा हाईवे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी तैमूर इस्लाम ने कहा, “हमें लगता है कि बस तेज गति से चल रही थी और एक टायर फटने के बाद चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका.” उन्होंने कहा, ”जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा.

खराब रखरखाव वाले वाहन, खराब सड़कों के साथ ड्राइवरों के कारण बांग्लादेश में दुर्घटनाएं

शोनाडांगा बस काउंटर के काउंटर मैन एमडी सबुज खान ने अखबार को बताया कि इमाद परिभान बस 43 से अधिक यात्रियों को लेकर ढाका के लिए रवाना हुई.पुराने और खराब रखरखाव वाले वाहनों और सड़कों के साथ-साथ खराब प्रशिक्षित ड्राइवरों के कारण बांग्लादेश में सड़क दुर्घटनाएं आम हैं.दक्षिण एशियाई देश सबसे खराब सड़क दुर्घटना रिकॉर्ड वाले देशों में से एक है.

पिछले साल रिकॉर्ड 9,951 लोगों की मौत हुई थी

बांग्लादेशी पैसेंजर्स वेलफेयर एसोसिएशन के मुताबिक, पिछले साल सड़क हादसों में रिकॉर्ड 9,951 लोगों की मौत हुई थी. जानकारों का कहना है कि ज्यादातर हादसों की मुख्य वजह लापरवाही से वाहन चलाना होता है. 2018 में दो किशोरों की मौत से भड़के एक बड़े पैमाने पर छात्र विरोध ने प्रधान मंत्री शेख हसीना की सरकार को रैश ड्राइविंग से मौत के लिए अधिकतम जेल की अवधि को तीन से बढ़ाकर पांच साल करने के लिए मजबूर किया. (पीटीआई)

