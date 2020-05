न्यूयॉर्क: अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय मूल के एक पिता-पुत्री की मौत कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हो गई. दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे. गवर्नर फिल मर्फी ने उनकी मौत पर दुख जताते हुए कहा कि दोनों ने ही अपना जीवन लोगों की सेवा में बिताया. Also Read - कर्नाटक में Coronavirus के 45 नए केस, आंकड़ा 750, अब तक 30 लोगों की जान गई

78 वर्षीय सत्येंद्र देव खन्ना एक सर्जन होने के साथ कई अस्पतालों में सर्जरी प्रमुख रहे हैं, वहीं उनकी 43 वर्षीय बेटी प्रिया खन्ना आंतरिक चिकित्सा और नेफ्रोलॉजिस्‍ट थीं. दोनों की कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मौत हो गई है.

न्यू जर्सी के गवर्नर ने गुरुवार को ट्वीट किया, "डॉक्टर सत्येंद्र देव खन्ना और डॉ प्रिया खन्ना पिता-पुत्री थे. दोनों ने ही अपना जीवन दूसरों की मदद करते हुए बिताया. यह एक ऐसा परिवार था जो स्वास्थ्य और उपचार क्षेत्र के प्रति समर्पित था. हमारे शब्द हमारी संवेदनाओं को प्रकट नहीं कर सकते हैं." दोनों की मौत क्लारा मास मेडिकल सेंटर में हो गई.

Dr. Satyender Dev Khanna and Dr. Priya Khanna were father and daughter. They both dedicated their lives to helping others. This is a family dedicated to health and medicine. Our words cannot amply express our condolences. pic.twitter.com/aLGCZETrWT

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) May 7, 2020