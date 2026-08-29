समुद्र की गहराई में मिला 2400 साल पुराना रहस्यमयी जहाज, अंदर से मिला प्राचीन खजाना

Mysterious Ship: ग्रीस के एंड्रोस द्वीप के पास समुद्र की गहराई में गोताखोरों को ऐसा जहाज मिला है, जो करीब 2400 साल से पानी के नीचे दबा पड़ा था.

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गोताखोरों को मिला जहाज. (Photo/Meta AI)

Mysterious Ship: ग्रीस के पास समुद्र की गहराई में गोताखोरों को ऐसा जहाज मिला है, जो करीब 2,400 साल से पानी के नीचे दफन था. इस प्राचीन जहाज में सैकड़ों मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन मिले हैं, जिन्हें एम्फोरा कहा जाता है. ये बर्तन प्राचीन समय में शराब, जैतून का तेल, अनाज और दूसरी खाद्य वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. इस रहस्यमयी खोज की जानकारी ग्रीस के संस्कृति मंत्रालय ने इस गर्मी में दी. अधिकारियों के अनुसार, एक शख्स ने उन्हें इस जहाज के बारे में सूचना दी थी. इसके बाद इसकी जांच की गई. यह जहाज ग्रीस के साइक्लेड्स द्वीप समूह में आने वाले एंड्रोस द्वीप के पास समुद्र में मिला. यह करीब 128 से 144 फीट की गहराई में स्थित है. समुद्र के अंदर मौजूद इस जहाज का मलबा और उसका सामान आज भी शोधकर्ताओं के लिए प्राचीन समुद्री व्यापार की एक अहम कड़ी बन सकता है.

प्राचीन बर्तनों का जखीरा

प्रारंभिक जांच में जहाज के आस-पास करीब 600 से 650 एम्फोरा होने का अनुमान लगाया गया है. ये सभी नुकीले तले वाले व्यावसायिक बर्तन हैं, जिनका इस्तेमाल सामान की ढुलाई के लिए किया जाता था. पानी के अंदर ली गई तस्वीरों में ये प्राचीन बर्तन समुद्री जीवों और परतों से ढके हुए दिखाई देते हैं और समुद्र की तलहटी में बिखरे पड़े हैं. पुरातत्वविदों ने इन बर्तनों के तीन अलग-अलग प्रकारों की पहचान की है. मेंडे (Mende), पेपरेथोस (Peparethos) और सोलोखा 2 (Solokha 2). इनकी तारीख पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम वर्षों से लेकर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के शुरुआती दौर के बीच की बताई गई है.

हालांकि, अधिकारियों ने अभी यह नहीं बताया है कि इन बर्तनों के अंदर उस समय क्या सामान रखा गया था. जांच के दौरान हर प्रकार का एक-एक एम्फोरा निकालकर उसके नमूने लिए गए हैं, ताकि उनका अध्ययन किया जा सके. इससे वैज्ञानिकों को जहाज के माल और उसकी उत्पत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद है.

खुल सकती है प्राचीन कहानी

जहाज के मलबे से केवल एम्फोरा ही नहीं मिले. पुरातत्वविदों को सीसे से बने एंकर स्टॉक का एक हिस्सा और कई पत्थर भी मिले हैं. माना जा रहा है कि इन पत्थरों का इस्तेमाल जहाज को संतुलित रखने के लिए बैलास्ट के रूप में किया गया होगा. ग्रीस के अधिकारियों के मुताबिक, यह खोज लेट क्लासिकल पीरियड के दौरान व्यापार और समुद्री यात्रा को समझने में मदद करती है. भूमध्य सागर हजारों वर्षों से समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण रास्ता रहा है और इसके नीचे बड़ी संख्या में प्राचीन जहाजों के मलबे और पुरातात्विक स्थल मौजूद हैं. अधिकारियों का कहना है कि इस जहाज पर आगे अध्ययन से इसके माल और जहाज के मूल स्थान के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिल सकती है. यह खोज ऐसे समय में सामने आई है जब भूमध्य सागर के आसपास लगातार प्राचीन जहाजों और उनके सामान से जुड़े महत्वपूर्ण अवशेष मिल रहे हैं. (सोर्स: फॉक्स न्यूज, ग्रीस संस्कृति मंत्रालय की घोषणा पर आधारित).