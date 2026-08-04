अपने ही देश में फंसे ट्रंप! नए टैरिफ पर लगा तगड़ा झटका, 25 राज्यों ने एक साथ ठोक दिया केस, अब क्या होगा?

यह विवाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था, आयात-निर्यात और कीमतों पर असर डाल सकता है. मुकदमे का नतीजा आने में समय लगेगा, लेकिन फिलहाल 25 राज्यों ने साफ संदेश दे दिया है कि वे ट्रंप की टैरिफ नीति को कानूनी चुनौती देते रहेंगे.

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टैरिफ नीति पर 25 राज्यों का बड़ा मुकदमा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति पर उनके अपने देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. 3 अगस्त 2026 को 25 डेमोक्रेटिक-नेतृत्व वाले अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ संयुक्त मुकदमा दायर कर दिया है. ये राज्य कहते हैं कि राष्ट्रपति ने कानूनी अधिकार से बाहर जाकर आयातित सामानों पर नए टैरिफ लगाए हैं, जिससे आम अमेरिकियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. reuters.com के मुताबिक, मुकदमा न्यूयॉर्क स्थित यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में दायर किया गया है. इसमें कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा, एरिजोना की क्रिस मेयस और ओरेगन के डैन रेफील्ड नेतृत्व कर रहे हैं. साथ में कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनॉय, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड, मेन, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, रोड आइलैंड, वर्जीनिया, वर्मांट, वाशिंगटन, विस्कॉन्सिन के अटॉर्नी जनरल तथा केंटकी और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर भी शामिल हैं.

नए टैरिफ 23-24 जुलाई 2026 को लागू हुए

ये नए टैरिफ 23-24 जुलाई 2026 को लागू हुए थे. यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने यूरोपीय संघ और लगभग 59-60 अन्य देशों (कुल 80 से ज्यादा) से आने वाले सामान पर 10% और 12.5% टैरिफ लगाए. प्रशासन का दावा है कि ये देश जबरन मजदूरी (forced labor) से बने सामानों के निर्यात को रोकने में पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे. ये देश मिलकर अमेरिकी आयात का करीब 99.4% हिस्सा बनाते हैं.

राज्य सरकारें इसे बहाना बता रही

राज्य सरकारें इसे “प्रीटेक्स्ट” यानी बहाना बता रही हैं. उनका कहना है कि असल मकसद पहले के टैरिफ को फिर से लागू करना है, जो अदालतों ने पहले अवैध ठहराए थे. ट्रंप प्रशासन ने पहले International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) के तहत व्यापक टैरिफ लगाए थे. फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवैध करार दिया. उसके बाद प्रशासन ने Section 122 के तहत अस्थायी 10% वैश्विक टैरिफ लगाए, जो 24 जुलाई 2026 को खत्म हो गए. उसी दिन नए Section 301 टैरिफ लागू कर दिए गए.

कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकियों के जीवनयापन की लागत बढ़ाने के इतने इच्छुक हैं कि वे कानून तोड़-तोड़कर ऐसा करने को तैयार हैं. यह ट्रंप का तीसरा प्रयास है अवैध टैरिफ लगाने का, और हम तीसरी बार अदालत जा रहे हैं.” न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हार के बाद भी प्रशासन अवैध तरीके से परिवारों और व्यवसायों पर टैक्स बढ़ा रहा है.

Section 301 का इस्तेमाल जबरन

राज्यों का तर्क है कि Section 301 का इस्तेमाल जबरन मजदूरी की समस्या हल करने के लिए नहीं, बल्कि पहले अदालत में हारे गए टैरिफ को दोबारा लागू करने के लिए किया जा रहा है. वे कहते हैं कि राष्ट्रपति को इतने व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है. टैरिफ असल में टैक्स हैं, जिनका बोझ ज्यादातर अमेरिकी उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों पर पड़ता है. एक अध्ययन के अनुसार 2025 में टैरिफ की लगभग 90% लागत अमेरिकियों ने ही वहन की थी.

यह मुकदमा ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में टैरिफ नीति पर तीसरा बड़ा कानूनी चुनौती है. पहले भी छोटे व्यवसायों और राज्यों ने चुनौतियां दी थीं. प्रशासन का रुख अब तक टैरिफ को अमेरिकी विनिर्माण बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने का जरिया बताने का रहा है, लेकिन अदालती झटके जारी हैं.