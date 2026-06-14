लंदन में 26 साल के भारतीय मूल के युवक पर चाकू से हमला, मौत

Indian origin Killed in London: लंदन की पुलिस इस हत्या की जांच कर रही है और गुरभेज सिंह के परिवार को मदद दे रही है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 14, 2026, 10:42 AM IST
लंदन में 26 साल के भारतीय मूल के युवक पर चाकू से हमला, मौत
पुलिस को अभी हत्या के कारण का सुराग नहीं मिला है. (photo credit Metropolitan police, for representation only)

Indian origin Killed in London: लंदन के साउथहॉल में चाकू से हुए हमले में भारतीय मूल के 26 साल के एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान गुरभेज सिंह के तौर पर हुई है. मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ये जानकारी दी है.

और पढ़ें: लंदन में भारतीय मूल के पूरे परिवार की मौत, 45 मंजिला इमारत से गिरे बेहद धनवान दंपति और 9 साल का बेटा

क्या है पूरी घटना

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि उन्हें बुधवार देर रात 12:41 बजे लंदन एम्बुलेंस सर्विस से घटना की सूचना मिली. इसमें बताया गया कि नॉर्थ रोड और डॉर्मर्स वेल्स लेन के जंक्शन के पास चाकू मारने की घटना हुई है. वहां पहुंचने पर उन्हें दो घायल व्यक्ति मिले, जिनका पैरामेडिक्स ने इलाज किया. इनमें से सिंह को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया. उन पर चाकू से हमला किया गया था. दूसरा व्यक्ति 30 के दशक का है और अस्पताल में इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई.

7 संदिग्ध गिरफ्तार, फिर रिहा

पुलिस ने हत्या के शक में घटनास्थल से सात लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से ज़्यादातर 20 और 30 साल की उम्र के लोग थे. हालांकि, शुरुआती जांच के बाद छह लोगों को बिना किसी आगे की कार्रवाई के छोड़ दिया गया और सातवें व्यक्ति को बाद में वापस आने की शर्त पर ज़मानत दे दी गई.

पुलिस ने की अपील

मेट पुलिस के स्पेशलिस्ट क्राइम कमांड की डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर एलिसन फॉक्सवेल ने उन लोगों से आगे आने और पुलिस से बात करने की अपील की, जिन्होंने घटनास्थल पर हुई घटना को देखा हो और अब तक पुलिस से बात न की हो.

उन्होंने कहा, मैं उन लोगों से अपील करती हूं जिनके पास उस इलाके का CCTV फुटेज है – या जो उस समय वहां मौजूद थे और अब तक पुलिस से बात नहीं की है – कि वे कृपया आगे आएं और पुलिस से बात करें.

क्या था हत्या का मकसद?

पुलिस का मानना ​​है कि बुधवार देर रात करीब 12:30 बजे नॉर्थ रोड और डॉर्मर्स वेल्स लेन के जंक्शन पर एक दुकान के बाहर उन पर “हमला” किया गया था. जानलेवा हमले के पीछे की वजह और जिन हालात में यह हमला हुआ, उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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