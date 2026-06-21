पोलैंड के जंगल में दबी मिली 2,700 साल पुरानी तलवार, मेटल डिटेक्टर से खुला कांस्य युग का बड़ा राज

पोलैंड के एक जंगल में अचानक ऐसी खोज हुई, जिसने सभी को भी हैरान कर दिया. जंगल में मेटल डिटेक्टर से खोज करते समय एक बहुत ही पुरानी तलवार मिली है. यह तलवार लगभग 2,700 साल पुरानी बताई जा रही है. यानी यह लगभग 900 से 700 ईसा पूर्व के समय की हो सकती है. शुरुआत में यह साधारण कचरे जैसी चीज लग रही थी, मगर बाद में पता चला कि यह एक बहुत कीमती ऐतिहासिक धरोहर है. इस खोज ने पुरातत्व विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है. इस खोज से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं. फेसबुक पर Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków नाम के हैंडल से इसे पोस्ट किया गया है.
बताया जा रहा है कि यह खोज एक शौकिया मेटल डिटेक्टर चलाने वाले व्यक्ति, मार्सिन विस्निएव्स्की, ने की. जब वह जंगल में खोज कर रहे थे, तब उन्हें पहले कचरे की चीजें जैसे बोतल के ढक्कन, बीयर के कैन और कुछ धातु के टुकड़े मिले. मगर अचानक उनका डिटेक्टर एक मजबूत संकेत देने लगा, और खुदाई करने पर उन्हें जमीन में सीधी खड़ी एक तलवार मिली, जो कांस्य युग की बताई जा रही है. यह देखकर वह बहुत हैरान और भावुक हो गए, क्योंकि यह कोई आम वस्तु नहीं बल्कि एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक धरोहर थी
इस तलवार की पुष्टि पोलैंड के पुरातत्व संरक्षण कार्यालय (PUOZ) ने की है. विशेषज्ञों के अनुसार यह तलवार यूरोप के कांस्य युग के अंतिम चरण की है. तलवार पर एक हरी परत जमी हुई है, जो यह दिखाती है कि यह बहुत लंबे समय से जमीन में दबी हुई थी. अधिकारियों का कहना है कि यह तलवार उस समय बहुत कीमती रही होगी और इसकी कीमत एक पूरे मवेशियों के झुंड के बराबर हो सकती थी. यानी उस समय यह एक बहुत ही महंगी और महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती थी. अब इसे सुरक्षित निकालकर जांच के लिए रखा गया है और आगे किसी संग्रहालय में भेजा जाएगा, जहां इसे संरक्षित करके लोगों के देखने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा.
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पोलैंड में पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई पुरानी तलवारें और ऐतिहासिक वस्तुएं मिली हैं. हाल ही में एक नदी से लगभग 1,000 साल पुरानी तलवार मिली थी, जो मध्ययुगीन समय की बताई जाती है. इससे पहले 2025 की शुरुआत में दक्षिण पोलैंड में 2,000 साल पुरानी रोमन तलवार भी मिली थी. इसके अलावा, 2024 में एक नदी से वाइकिंग काल से जुड़ी तलवार मिलने की भी संभावना जताई गई थी. इन सभी खोजों से यह पता चलता है कि पोलैंड का इतिहास बहुत समृद्ध और पुराना है.
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